Кубанские парламентарии приняли "закон о тишине"
Краснодарский край
 
17:13 23.10.2025
Кубанские парламентарии приняли "закон о тишине"
Кубанские парламентарии приняли "закон о тишине"
краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Краснодарский край, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Парламентарии Краснодарского края приняли на очередной пленарной сессии в окончательном чтении поправки в закон "Об административных правонарушениях", так называемый "закон о тишине" вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Законом предусмотрена административная ответственность за нарушение общественного порядка, выразившееся в совершении действий, нарушающих тишину и покой граждан, ежедневно с 23 до 8 часов и с 13 до 15 часов, а также дополнительно с 8 до 10 часов в выходные и в нерабочие праздничные дни. За правонарушение предусмотрен штраф на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. А при повторном нарушении штраф на граждан будет наложен в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Как отметил на 68-й пленарной сессии регионального заксобрания (ЗКС) председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, так называемый "закон о тишине" вступит в силу с 1 марта 2026 года. Это связано с необходимостью заключения дополнительного соглашения между МВД России и Краснодарским краем.
Комментируя принятый закон, председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко напомнил, что он уже был одобрен в первом чтении на июльской сессии ЗСК. И несмотря на то, что необходимость появления такого нормативного правового акта была продиктована самой жизнью, требовалось взвесить все "за" и "против", обсудить нюансы практического применения предлагаемых норм, выслушать мнения коллег, проанализировать поступившие предложения по содержанию законопроекта и с их учетом доработать документ.
"Современный ритм жизни, в котором живет большинство из нас, требует полноценного отдыха, поскольку его недостаток напрямую отражается на производительности труда. Но помимо экономических аспектов - и никто об этом не должен забывать - есть еще положения Конституции и Жилищного кодекса, гарантирующие человеку соблюдение его законных прав на покой и тишину. Прописанные в законе нормы будут способствовать снижению числа конфликтов на бытовой почве, укреплению добрососедских отношений и в целом повышению комфорта для каждого человека, когда он находится у себя дома", - считает Бурлачко.
