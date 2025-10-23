https://ria.ru/20251023/svo-2050148453.html
Иркутск отправляет землякам на СВО 18 единиц техники
Иркутск отправляет землякам на СВО 18 единиц техники - РИА Новости, 23.10.2025
ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Из Иркутска на СВО в подразделения, где служат земляки, отправляются 18 единиц техники - мотоциклы, внедорожники, автобусы, грузовик, бронеавтомобиль и пикап, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Восемнадцать единиц техники отправляются из Иркутска в зону СВО. Их предоставили муниципальные и частные предприятия города.
"В состав партии вошли восемь внедорожных мотоциклов, две "Нивы", два "УАЗа", грузовик "Бонго", два автобуса "ПАЗ", два бронеавтомобиля и пикап. Вместе с этой партией на передовую доставят адресные посылки, технические средства и гуманитарный груз, подготовленный городскими волонтерскими организациями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что транспорт будет отправлен в ДНР, ЛНР и Курскую область, техника уже распределена по подразделениям, где служат иркутяне. Автомобили прошли обслуживание на базе городских предприятий "Иркутскгортранс" и "Иркутскавтотранс" и полностью готовы к использованию. Мастера в сжатые сроки провели техосмотр, необходимый ремонт, выполнили тестирование.
С начала спецоперации из Иркутска в зону СВО доставлено более 640 тонн гуманитарной помощи и 310 единиц техники. В среднем, раз в две недели город отправляет на СВО фуру с гуманитарным грузом.