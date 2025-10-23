Рейтинг@Mail.ru
17:35 23.10.2025
иркутск, донецкая народная республика, луганская народная республика, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Иркутск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Иркутск отправляет землякам на СВО 18 единиц техники

ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Из Иркутска на СВО в подразделения, где служат земляки, отправляются 18 единиц техники - мотоциклы, внедорожники, автобусы, грузовик, бронеавтомобиль и пикап, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Восемнадцать единиц техники отправляются из Иркутска в зону СВО. Их предоставили муниципальные и частные предприятия города.
"В состав партии вошли восемь внедорожных мотоциклов, две "Нивы", два "УАЗа", грузовик "Бонго", два автобуса "ПАЗ", два бронеавтомобиля и пикап. Вместе с этой партией на передовую доставят адресные посылки, технические средства и гуманитарный груз, подготовленный городскими волонтерскими организациями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что транспорт будет отправлен в ДНР, ЛНР и Курскую область, техника уже распределена по подразделениям, где служат иркутяне. Автомобили прошли обслуживание на базе городских предприятий "Иркутскгортранс" и "Иркутскавтотранс" и полностью готовы к использованию. Мастера в сжатые сроки провели техосмотр, необходимый ремонт, выполнили тестирование.
С начала спецоперации из Иркутска в зону СВО доставлено более 640 тонн гуманитарной помощи и 310 единиц техники. В среднем, раз в две недели город отправляет на СВО фуру с гуманитарным грузом.
Надежные людиИркутскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
