https://ria.ru/20251023/svo-2050060905.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север" - РИА Новости, 23.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T13:03:00+03:00
2025-10-23T13:03:00+03:00
2025-10-23T13:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
волчанск
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045390624_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_b1e4c0a4bdba87666fc6b54ef54f87c0.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
волчанск
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045390624_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_4b32d08b2f2749b325ffab130d63a383.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), волчанск, сша
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Волчанск, США
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 195 боевиков в зоне действия войск "Север"