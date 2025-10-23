Кравченко встретился с руководителями организаций, помогающим бойцам СВО

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко провел встречу с руководителями общественных организаций, оказывающих помощь участникам специальной военной операции (СВО), в ходе которой обсуждались вопросы и предложения по развитию их дальнейшей работы, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"В городе-герое таких объединений свыше 20. Каждая организация показывает колоссальный результат, ежегодно отправляя бойцам на передовую и мирным жителям тонны гуманитарных грузов. В составе посылок все самое необходимое — оргтехника, комплекты видеонаблюдения, канцелярия, расходные материалы, электроника и оборудование для ремонтных работ, комплектующие, продукты, одежда, медикаменты и много другое. Руками неравнодушных волонтеров сплетены тысячи квадратных метров маскировочных сетей, которые также направляются нашим бойцам", — приводит пресс-служба слова Кравченко.

Собравшиеся в своих выступлениях отмечали, что поддержка тыла — одна из главных составляющих победы. Поэтому ежемесячно новороссийцы направляют гуманитарную помощь в пункты временного размещения, по поступающим заявкам от войсковых частей приобретается техника, автомобили и беспилотные системы. Помимо сбора и отправки гуманитарных грузов, особое внимание уделяется работе с семьями участников СВО, патриотическому воспитанию и обучению молодежи.

"У каждой организации выстроена своя структура, но именно сплоченное и системное взаимодействие — основа эффективной работы. Такой подход еще раз доказывает, что именно в единстве наша сила", — указал Кравченко.

Глава Новороссийска поддержал идею создания клуба по месту жительства "Курсы БПЛА", в котором будет проводиться обучение управлению беспилотными аппаратами.