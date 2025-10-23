Рейтинг@Mail.ru
Кравченко встретился с руководителями организаций, помогающим бойцам СВО - РИА Новости, 23.10.2025
11:57 23.10.2025
Кравченко встретился с руководителями организаций, помогающим бойцам СВО
Кравченко встретился с руководителями организаций, помогающим бойцам СВО
Глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко провел встречу с руководителями общественных организаций, оказывающих помощь участникам специальной военной... РИА Новости, 23.10.2025
новороссийск
новороссийск
новороссийск
Новороссийск
Кравченко встретился с руководителями организаций, помогающим бойцам СВО

Кравченко встретился с главами общественных организаций, помогающим бойцам СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко провел встречу с руководителями общественных организаций, оказывающих помощь участникам специальной военной операции (СВО), в ходе которой обсуждались вопросы и предложения по развитию их дальнейшей работы, сообщает пресс-служба горадминистрации.
"В городе-герое таких объединений свыше 20. Каждая организация показывает колоссальный результат, ежегодно отправляя бойцам на передовую и мирным жителям тонны гуманитарных грузов. В составе посылок все самое необходимое — оргтехника, комплекты видеонаблюдения, канцелярия, расходные материалы, электроника и оборудование для ремонтных работ, комплектующие, продукты, одежда, медикаменты и много другое. Руками неравнодушных волонтеров сплетены тысячи квадратных метров маскировочных сетей, которые также направляются нашим бойцам", — приводит пресс-служба слова Кравченко.
Зимние пляжи начинают работу в Новороссийске в межсезонье
Вчера, 20:46
Зимние пляжи начинают работу в Новороссийске в межсезонье
Вчера, 20:46
Собравшиеся в своих выступлениях отмечали, что поддержка тыла — одна из главных составляющих победы. Поэтому ежемесячно новороссийцы направляют гуманитарную помощь в пункты временного размещения, по поступающим заявкам от войсковых частей приобретается техника, автомобили и беспилотные системы. Помимо сбора и отправки гуманитарных грузов, особое внимание уделяется работе с семьями участников СВО, патриотическому воспитанию и обучению молодежи.
"У каждой организации выстроена своя структура, но именно сплоченное и системное взаимодействие — основа эффективной работы. Такой подход еще раз доказывает, что именно в единстве наша сила", — указал Кравченко.
Глава Новороссийска поддержал идею создания клуба по месту жительства "Курсы БПЛА", в котором будет проводиться обучение управлению беспилотными аппаратами.
"Сегодня это стремительно развивающийся вид спорта и организация занятий для детей и молодежи позволит создать сборную города. Помимо этого, после прохождения курса ребята смогут получить военно-учебную специальность", — заключил Кравченко и поручил найти подходящее помещение и оказать содействие в пополнении материально-технической базы.
Модельную библиотеку открыли в Новороссийске по нацпроекту
15 октября, 18:16
Модельную библиотеку открыли в Новороссийске по нацпроекту
15 октября, 18:16
 
Новороссийск
 
 
