В Сватово в ЛНР беспилотник атаковал зерновоз

Украинский беспилотник ударил по зерновозу в городе Сватово в ЛНР, двое мужчин с осколочными ранениями доставлены в больницу, сообщает правительство республики. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T09:52:00+03:00
в мире
сватово
луганская народная республика
вооруженные силы украины
сватово
луганская народная республика
