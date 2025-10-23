Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области сухогруз столкнулся с лодкой - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/sukhogruz-2049999468.html
В Ростовской области сухогруз столкнулся с лодкой
В Ростовской области сухогруз столкнулся с лодкой - РИА Новости, 23.10.2025
В Ростовской области сухогруз столкнулся с лодкой
Сухогруз столкнулся с лодкой на реке Дон в Аксайском районе Ростовской области, в результате столкновения есть пострадавшие, начата проверка, сообщили в... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T09:43:00+03:00
2025-10-23T09:43:00+03:00
происшествия
ростовская область
дон
южная транспортная прокуратура
аксайский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033397124_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82e690528864004748a9956f93984027.jpg
https://ria.ru/20251013/parom-2047882067.html
ростовская область
дон
аксайский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033397124_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f2c301d93f4b297be2a7db376173804.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, дон, южная транспортная прокуратура, аксайский район
Происшествия, Ростовская область, Дон, Южная транспортная прокуратура, Аксайский район
В Ростовской области сухогруз столкнулся с лодкой

В Ростовской области на реке Дон сухогруз столкнулся с лодкой

© Фото : КМЗПатрульный катер для МЧС
Патрульный катер для МЧС - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : КМЗ
Патрульный катер для МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости. Сухогруз столкнулся с лодкой на реке Дон в Аксайском районе Ростовской области, в результате столкновения есть пострадавшие, начата проверка, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
"Сегодня, 23 октября 2025 года, в акватории реки Дон в Аксайском районе Ростовской области произошло столкновение сухогруза с лодкой. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия с сухогрузом в Ростовской области, на место происшествия выехал Волго-Донской транспортный прокурор, уточнили в ведомстве.
В настоящее время проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства, по ее итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования, отметили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Якутии паром застрял во льдах на реке Вилюй
13 октября, 08:05
 
ПроисшествияРостовская областьДонЮжная транспортная прокуратураАксайский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала