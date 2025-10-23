В Ростовской области сухогруз столкнулся с лодкой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости. Сухогруз столкнулся с лодкой на реке Дон в Аксайском районе Ростовской области, в результате столкновения есть пострадавшие, начата проверка, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
"Сегодня, 23 октября 2025 года, в акватории реки Дон в Аксайском районе Ростовской области произошло столкновение сухогруза с лодкой. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия с сухогрузом в Ростовской области, на место происшествия выехал Волго-Донской транспортный прокурор, уточнили в ведомстве.
В настоящее время проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства, по ее итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования, отметили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
