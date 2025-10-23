В Ростовской области сухогруз столкнулся с лодкой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости. Сухогруз столкнулся с лодкой на реке Дон в Аксайском районе Ростовской области, в результате столкновения есть пострадавшие, начата проверка, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.