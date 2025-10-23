Суд направил в Турцию запрос по данным о смерти Абакарова

МАХАЧКАЛА, 23 окт - РИА Новости. Верховный суд Дагестана через Минюст России направил властям Турции запрос по информации о смерти одного из обвиняемых в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы Абакара Абакарова, сообщил судья на заседании.
Как передает корреспондент РИА Новости, Верховный суд Дагестана приступил к заочному рассмотрению уголовного дела против троих обвиняемых в организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, среди которых предполагаемый создатель Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакар Абакаров. Ранее турецкие СМИ со ссылкой на дагестанскую диаспору в Турции сообщили, что в Стамбуле найдено тело убитого Абакарова.
Генконсульство в Стамбуле не получало уведомлений о гибели Абакарова
20 октября, 15:35
"Появилась информация о смерти одного из наших фигурантов, Абакарова. В этой связи судом в установленном порядке через Минюст России направлен запрос в компетентные органы Турецкой Республики для того, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию, которая была озвучена в средствах массовой информации", – сказал судьи на заседании.
В организации беспорядков в аэропорту Махачкалы обвиняются Абакаров, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан иноагентом в РФ) и Исраил Ахмеднабиев (известен по террористической деятельности как Абу Умар Саситлинский), все трое находятся в розыске.
По данным следствия, 29 октября 2023 года они размещали в Telegram публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля и побуждали их к организации и участию в массовых беспорядках, сопряженных с перекрытием автодорог в районе международного аэропорта "Уйташ" в Махачкале. Также они размещали публикации о сборе денег на финансирование экстремистской деятельности.
В результате этого в ночь с 29 на 30 октября 2023 года на территории аэропорта Махачкалы произошли массовые беспорядки. Участники сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.
Уже вынесены приговоры свыше 130 фигурантам уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы, им назначены сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы в колонии общего режима.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России