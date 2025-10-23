Суд направил в Турцию запрос по данным о смерти Абакарова

МАХАЧКАЛА, 23 окт - РИА Новости. Верховный суд Дагестана через Минюст России направил властям Турции запрос по информации о смерти одного из обвиняемых в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы Абакара Абакарова, сообщил судья на заседании.

В результате этого в ночь с 29 на 30 октября 2023 года на территории аэропорта Махачкалы произошли массовые беспорядки. Участники сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.