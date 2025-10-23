ВТБ профинансировал строительство ЖК на Ставрополье

Команда инженеров за работой над чертежом здания. Архивное фото

Команда инженеров за работой над чертежом здания

© iStock.com / Pakorn_Khantiyaporn Команда инженеров за работой над чертежом здания

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ВТБ предоставил 1,3 миллиарда рублей на строительство жилого комплекса в Невинномысске Ставропольского края, сообщает пресс-служба банка.

Застройщику открыта кредитная линия. Планируется возведение 17-этажного ЖК "Менделеев-2" общей площадью более 25 тысяч квадратных метров. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2027 года.

Отмечается, что в 2024 году банк профинансировал строительство ЖК "Менделеев" в Невинномысске, предоставив застройщику свыше 500 миллионов рублей.

"Увеличение объемов жилищного строительства напрямую влияет не только на занятость населения, но и формирует устойчивый внутренний спрос и способствует росту ВВП. В регионах строительство жилья стимулирует деловую активность малого и среднего бизнеса", – сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко, его слова приводит пресс-служба.