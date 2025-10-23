ВТБ профинансировал строительство ЖК на Ставрополье

Рейтинг@Mail.ru
15:50 23.10.2025
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ВТБ предоставил 1,3 миллиарда рублей на строительство жилого комплекса в Невинномысске Ставропольского края, сообщает пресс-служба банка.
Застройщику открыта кредитная линия. Планируется возведение 17-этажного ЖК "Менделеев-2" общей площадью более 25 тысяч квадратных метров. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2027 года.
Отмечается, что в 2024 году банк профинансировал строительство ЖК "Менделеев" в Невинномысске, предоставив застройщику свыше 500 миллионов рублей.
"Увеличение объемов жилищного строительства напрямую влияет не только на занятость населения, но и формирует устойчивый внутренний спрос и способствует росту ВВП. В регионах строительство жилья стимулирует деловую активность малого и среднего бизнеса", – сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что с начала 2025 года банк предоставил российским застройщикам порядка 400 миллиардов рублей.
СтроительствоНевинномысскСтавропольский край
 
 
