Рейтинг@Mail.ru
Песков надеется, что Путин прокомментирует ситуацию со встречей в Венгрии - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 23.10.2025 (обновлено: 17:29 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/ssha-2050143965.html
Песков надеется, что Путин прокомментирует ситуацию со встречей в Венгрии
Песков надеется, что Путин прокомментирует ситуацию со встречей в Венгрии - РИА Новости, 23.10.2025
Песков надеется, что Путин прокомментирует ситуацию со встречей в Венгрии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что президент России Владимир Путин найдет возможность лично прокомментировать ситуацию со... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T17:28:00+03:00
2025-10-23T17:29:00+03:00
будапешт
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
встреча путина и трампа в будапеште
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:93:3007:1784_1920x0_80_0_0_0b1cd6f0bb29aea24a24fa29f190a5f6.jpg
https://ria.ru/20251023/ssha-2050142729.html
будапешт
россия
сша
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
будапешт, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, встреча путина и трампа в будапеште, венгрия, в мире
Будапешт, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа в Будапеште, Венгрия, В мире
Песков надеется, что Путин прокомментирует ситуацию со встречей в Венгрии

Песков надеется, что Путин прокомментирует ситуацию со встречей с Трампом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что президент России Владимир Путин найдет возможность лично прокомментировать ситуацию со встречей с лидером США Дональдом Трампом в Будапеште.
"Подождите. Я надеюсь, что президент найдет возможность прокомментировать", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву на просьбу прокомментировать ситуацию со встречей с Трампом и мирным саммитом в Будапеште.
Ранее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп заявил, что при нем ситуация на Ближнем Востоке будет улучшаться
Вчера, 17:26
 
БудапештРоссияСШАДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа в БудапештеВенгрияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала