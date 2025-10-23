https://ria.ru/20251023/ssha-2049971511.html
США разрешили КТК и Тенгизшевройлу вести операции с Лукойлом и Роснефтью
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. США разрешили Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) и "Тенгизшевройлу" проводить операции с попавшими под санкциями "Лукойлом" и "Роснефтью", сообщил американский минфин.
"За исключением случаев, предусмотренных в пункте (c) настоящей генеральной лицензии, все операции ... которые связаны с проектами Каспийского трубопроводного консорциума или Тенгизшевройла, разрешены", - говорится в выпущенной ведомством лицензии.
КТК и "Тенгизшевройл
" также могут проводить операции с подконтрольными этим российским компаниям структурам.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана
, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря
, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ
(через "Транснефть
"), Казахстан (через "Казмунайгаз
"), структуры Chevron
, "Лукойла
", ExxonMobil
, СП "Роснефти
" и Shell
.
ТОО "Тенгизшевройл" было создано в 1993 году правительством Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron для разработки месторождения Тенгиз. Chevron принадлежит 50% ТШО, "Казмунайгазу" - 20%, ExxonMobil - 25% и LukArco (структура "Лукойла") - 5%.