© AP Photo / Patrick Semansky Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне

США разрешили КТК и Тенгизшевройлу вести операции с Лукойлом и Роснефтью

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. США разрешили Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) и "Тенгизшевройлу" проводить операции с попавшими под санкциями "Лукойлом" и "Роснефтью", сообщил американский минфин.

"За исключением случаев, предусмотренных в пункте (c) настоящей генеральной лицензии, все операции ... которые связаны с проектами Каспийского трубопроводного консорциума или Тенгизшевройла, разрешены", - говорится в выпущенной ведомством лицензии.

КТК и " Тенгизшевройл " также могут проводить операции с подконтрольными этим российским компаниям структурам.