03:27 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/ssha-2049971511.html
США разрешили КТК и Тенгизшевройлу вести операции с Лукойлом и Роснефтью
экономика, казахстан, сша, черное море, тенгизшевройл, лукойл, chevron
Экономика, Казахстан, США, Черное море, Тенгизшевройл, ЛУКОЙЛ, Chevron
США разрешили КТК и Тенгизшевройлу вести операции с Лукойлом и Роснефтью

Минфин США: КТК и Тенгизшевройл могут вести операции с Лукойлом и Роснефтью

© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. США разрешили Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) и "Тенгизшевройлу" проводить операции с попавшими под санкциями "Лукойлом" и "Роснефтью", сообщил американский минфин.
"За исключением случаев, предусмотренных в пункте (c) настоящей генеральной лицензии, все операции ... которые связаны с проектами Каспийского трубопроводного консорциума или Тенгизшевройла, разрешены", - говорится в выпущенной ведомством лицензии.
КТК и "Тенгизшевройл" также могут проводить операции с подконтрольными этим российским компаниям структурам.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
ТОО "Тенгизшевройл" было создано в 1993 году правительством Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron для разработки месторождения Тенгиз. Chevron принадлежит 50% ТШО, "Казмунайгазу" - 20%, ExxonMobil - 25% и LukArco (структура "Лукойла") - 5%.
