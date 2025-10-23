Рейтинг@Mail.ru
Санкции США распространяются на все структуры "Роснефти" и "Лукойла" - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/ssha-2049957544.html
Санкции США распространяются на все структуры "Роснефти" и "Лукойла"
Санкции США распространяются на все структуры "Роснефти" и "Лукойла" - РИА Новости, 23.10.2025
Санкции США распространяются на все структуры "Роснефти" и "Лукойла"
Министерство финансов США заявило, что его новые санкции распространяются на все структуры, находящиеся под контролем "Роснефти" и "Лукойла" на 50% и более,... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T00:12:00+03:00
2025-10-23T00:12:00+03:00
экономика
министерство финансов сша
роснефть
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870353900_0:233:1745:1215_1920x0_80_0_0_2c2a6f48fbb36f1a72a17d8bdb88e353.jpg
https://ria.ru/20251022/ssha-2049955566.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870353900_0:0:1621:1215_1920x0_80_0_0_c20a5e85719b307367e03132d2d41ff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, министерство финансов сша, роснефть, лукойл
Экономика, Министерство финансов США, Роснефть, ЛУКОЙЛ
Санкции США распространяются на все структуры "Роснефти" и "Лукойла"

Минфин США: санкции распространяются на все структуры "Роснефти" и "Лукойла"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Министерство финансов США заявило, что его новые санкции распространяются на все структуры, находящиеся под контролем "Роснефти" и "Лукойла" на 50% и более, даже если они не включены в санкционный список напрямую.
"Все организации, принадлежащие "Роснефти" и "Лукойлу" прямо или косвенно на 50 процентов и более, блокируются в соответствии с указом 14024, даже если они не обозначены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) как подсанкционные отдельно", - говорится в обнародованном в среду документе минфина США.
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
США остаются сторонниками мирного урегулирования на Украине, сообщил Минфин
Вчера, 23:57
 
ЭкономикаМинистерство финансов СШАРоснефтьЛУКОЙЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала