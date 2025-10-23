https://ria.ru/20251023/spetsoperatsiya-2049975192.html
ВС России ликвидировали до полутора рот ВСУ в Запорожской области
ВС России ликвидировали до полутора рот ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 23.10.2025
ВС России ликвидировали до полутора рот ВСУ в Запорожской области
Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении Полтавки в Запорожской области нанесли серьёзные потери противнику, ликвидировав до полутора рот... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T05:04:00+03:00
2025-10-23T05:04:00+03:00
2025-10-23T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045638595_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_08c74dbcac22b3e04ded593542e27b09.jpg
https://ria.ru/20251023/vsu-2049974160.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045638595_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b815fd2de4ca2677ecc9b355f179758.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область
ВС России ликвидировали до полутора рот ВСУ в Запорожской области
Батальон ВС РФ ликвидировал до полутора рот ВСУ в Запорожской области
ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении Полтавки в Запорожской области нанесли серьёзные потери противнику, ликвидировав до полутора рот личного состава и уничтожив несколько единиц западной бронетехники, сообщил РИА Новости заместитель командира по военно-политической работе с позывным "Карачан".
Об освобождении Полтавки группировкой войск "Восток" МО РФ
сообщило 19 октября.
"Непосредственно мой батальон ликвидировал около полутора рот, если считать по штатам. Несколько единиц техники разной степени бронированности, 12, по-моему, гексакоптеров сбили. В основном это "Хаммеры", ББМ М113 (американский бронетранспортёр - ред.)— всё то, что поставляется по ленд-лизу или другим каналам снабжения. Всё это западная техника", — сообщил офицер.
По его словам, среди уничтоженных вооружений преобладали образцы американского и европейского производства.
"Вооружения западного много, европейского, американского", — добавил "Карачан".