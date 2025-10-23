Рейтинг@Mail.ru
ВС России ликвидировали до полутора рот ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 23.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 23.10.2025
ВС России ликвидировали до полутора рот ВСУ в Запорожской области
ВС России ликвидировали до полутора рот ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 23.10.2025
ВС России ликвидировали до полутора рот ВСУ в Запорожской области
Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении Полтавки в Запорожской области нанесли серьёзные потери противнику, ликвидировав до полутора рот... РИА Новости, 23.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
россия
запорожская область
россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область
ВС России ликвидировали до полутора рот ВСУ в Запорожской области

Батальон ВС РФ ликвидировал до полутора рот ВСУ в Запорожской области

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении Полтавки в Запорожской области нанесли серьёзные потери противнику, ликвидировав до полутора рот личного состава и уничтожив несколько единиц западной бронетехники, сообщил РИА Новости заместитель командира по военно-политической работе с позывным "Карачан".
Об освобождении Полтавки группировкой войск "Восток" МО РФ сообщило 19 октября.
"Непосредственно мой батальон ликвидировал около полутора рот, если считать по штатам. Несколько единиц техники разной степени бронированности, 12, по-моему, гексакоптеров сбили. В основном это "Хаммеры", ББМ М113 (американский бронетранспортёр - ред.)— всё то, что поставляется по ленд-лизу или другим каналам снабжения. Всё это западная техника", — сообщил офицер.
По его словам, среди уничтоженных вооружений преобладали образцы американского и европейского производства.
"Вооружения западного много, европейского, американского", — добавил "Карачан".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
ВСУ избегают ближних боев в Красноармейске, рассказал боец
04:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская область
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
