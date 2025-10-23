ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении Полтавки в Запорожской области нанесли серьёзные потери противнику, ликвидировав до полутора рот личного состава и уничтожив несколько единиц западной бронетехники, сообщил РИА Новости заместитель командира по военно-политической работе с позывным "Карачан".

"Непосредственно мой батальон ликвидировал около полутора рот, если считать по штатам. Несколько единиц техники разной степени бронированности, 12, по-моему, гексакоптеров сбили. В основном это "Хаммеры", ББМ М113 (американский бронетранспортёр - ред.)— всё то, что поставляется по ленд-лизу или другим каналам снабжения. Всё это западная техника", — сообщил офицер.