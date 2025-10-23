https://ria.ru/20251023/spetsoperatsiya-2049971397.html
Оператор дрона ВС России уничтожил антенну ВСУ в зоне СВО
Оператор дрона ВС России уничтожил антенну ВСУ в зоне СВО
Уничтожение замаскированной антенны ВСУ
Оператор оптоволоконного дрона "Князь Вандал Новгородский" с позывным "Небо" в сложных погодных условиях сумел не только обнаружить хорошо замаскированную антенну ВСУ, но и уничтожить ее с ювелирной точностью, следует из видео, предоставленного РИА Новости оператором.
Оператор дрона ВС России уничтожил антенну ВСУ в зоне СВО
