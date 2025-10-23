Оператор дрона ВС России уничтожил антенну ВСУ в зоне СВО

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Оператор оптоволоконного дрона "Князь Вандал Новгородский" ("КВН") с позывным "Небо" в сложных погодных условиях сумел не только обнаружить хорошо замаскированную цель, но и провести ювелирно точную атаку, следует из видео, предоставленного РИА Новости оператором.