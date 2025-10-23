Рейтинг@Mail.ru
Оператор дрона ВС России уничтожил антенну ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:25 23.10.2025 (обновлено: 09:24 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/spetsoperatsiya-2049971397.html
Оператор дрона ВС России уничтожил антенну ВСУ в зоне СВО
Оператор дрона ВС России уничтожил антенну ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 23.10.2025
Оператор дрона ВС России уничтожил антенну ВСУ в зоне СВО
Оператор оптоволоконного дрона "Князь Вандал Новгородский" ("КВН") с позывным "Небо" в сложных погодных условиях сумел не только обнаружить хорошо... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T03:25:00+03:00
2025-10-23T09:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049986106_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_699dccde2a563a94791455b853d79636.jpg
https://ria.ru/20251023/spetsoperatsiya-2049971099.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение замаскированной антенны ВСУ
Оператор оптоволоконного дрона "Князь Вандал Новгородский" с позывным "Небо" в сложных погодных условиях сумел не только обнаружить хорошо замаскированную антенну ВСУ, но и уничтожить ее с ювелирной точностью, следует из видео, предоставленного РИА Новости оператором.
2025-10-23T03:25
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049986106_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2dfd8503199b5cd4dc5bb57c1e5c709d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Оператор дрона ВС России уничтожил антенну ВСУ в зоне СВО

Оператор дрона ВС России уничтожил антенну ВСУ в сложных погодных условиях

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Оператор оптоволоконного дрона "Князь Вандал Новгородский" ("КВН") с позывным "Небо" в сложных погодных условиях сумел не только обнаружить хорошо замаскированную цель, но и провести ювелирно точную атаку, следует из видео, предоставленного РИА Новости оператором.
На кадрах видно, как беспилотник, несмотря на сильный боковой ветер и густые ветви дерева, поражает малогабаритную антенну беспилотника ВСУ. Между тем габариты самого дрона "КВН" составляют: 38 сантиметров на 38 сантиметров на 16 сантиметров.
"В зоне специальной военной операции российские операторы дронов продолжают демонстрировать высочайший уровень профессионализма. Подобное мастерство становится значимым множителем в общей боевой эффективности российских подразделений, лишая противника связи и управления", - прокомментировал РИА Новости представитель заводской команды разработчиков дрона.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Боец рассказал о применении снарядов с белым фосфором в Херсонской области
03:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала