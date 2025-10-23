https://ria.ru/20251023/sovfed-2050081505.html
Совфед назначил дату рассмотрения закона о призыве в армию в течение года
Совфед назначил дату рассмотрения закона о призыве в армию в течение года - РИА Новости, 23.10.2025
Совфед назначил дату рассмотрения закона о призыве в армию в течение года
Совфед на заседании 29 октября планирует рассмотреть закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T14:22:00+03:00
2025-10-23T14:22:00+03:00
2025-10-23T14:22:00+03:00
общество
россия
андрей картаполов
совет федерации рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg
https://ria.ru/20251021/gd-2049569285.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_311:281:2667:2048_1920x0_80_0_0_1fa494a1a1ae7401e213c07402fbcbe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, андрей картаполов, совет федерации рф, госдума рф
Общество, Россия, Андрей Картаполов, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Совфед назначил дату рассмотрения закона о призыве в армию в течение года
Совфед планирует 29 октября рассмотреть закон о призыве в армию в течение года
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Совфед на заседании 29 октября планирует рассмотреть закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента, этот вопрос включен в повестку.
В настоящее время призыв проходит дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Документом предусматривается, что с 1 января 2026 года призыв граждан на военную службу, не пребывающих в запасе, будет осуществляться на основании указа президента РФ
в течение всего календарного года – с 1 января по 31 декабря.
Отправка граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы при этом будет осуществляться два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Также закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы.
Глава комитета ГД
по обороне Андрей Картаполов
ранее сообщил, что Госдума может 28 октября рассмотреть в окончательном чтении соответствующий законопроект, затем он поступит на рассмотрение в Совфед
.