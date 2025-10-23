Совфед назначил дату рассмотрения закона о призыве в армию в течение года

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Совфед на заседании 29 октября планирует рассмотреть закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента, этот вопрос включен в повестку.

Отправка граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы при этом будет осуществляться два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Также закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы.