Рейтинг@Mail.ru
Совфед назначил дату рассмотрения закона о призыве в армию в течение года - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/sovfed-2050081505.html
Совфед назначил дату рассмотрения закона о призыве в армию в течение года
Совфед назначил дату рассмотрения закона о призыве в армию в течение года - РИА Новости, 23.10.2025
Совфед назначил дату рассмотрения закона о призыве в армию в течение года
Совфед на заседании 29 октября планирует рассмотреть закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T14:22:00+03:00
2025-10-23T14:22:00+03:00
общество
россия
андрей картаполов
совет федерации рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg
https://ria.ru/20251021/gd-2049569285.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_311:281:2667:2048_1920x0_80_0_0_1fa494a1a1ae7401e213c07402fbcbe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, андрей картаполов, совет федерации рф, госдума рф
Общество, Россия, Андрей Картаполов, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Совфед назначил дату рассмотрения закона о призыве в армию в течение года

Совфед планирует 29 октября рассмотреть закон о призыве в армию в течение года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Совфед на заседании 29 октября планирует рассмотреть закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента, этот вопрос включен в повестку.
В настоящее время призыв проходит дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Документом предусматривается, что с 1 января 2026 года призыв граждан на военную службу, не пребывающих в запасе, будет осуществляться на основании указа президента РФ в течение всего календарного года – с 1 января по 31 декабря.
Отправка граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы при этом будет осуществляться два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Также закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы.
Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов ранее сообщил, что Госдума может 28 октября рассмотреть в окончательном чтении соответствующий законопроект, затем он поступит на рассмотрение в Совфед.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
ГД приняла поправки о сроке явки в военкомат по электронной повестке
21 октября, 13:23
 
ОбществоРоссияАндрей КартаполовСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала