Социализацию на производстве для бойцов СВО введут в Костромской области

КОСТРОМА, 23 окт – РИА Новости. Социализация на производстве станет отдельным направлением программы поддержки участников спецоперации в Костромской области, сообщила пресс-служба администрации региона.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников стал инициатором разработки в регионе комплексной программы поддержки участников спецоперации и их семей. Одно из важнейших направлений - помощь с адаптацией и трудоустройством военнослужащих, вернувшихся с фронта. Ветеранам оказывают помощь в повышении квалификации, прохождении профобучения, переобучения и переподготовки. Налажено взаимодействие с работодателями по вопросам трудоустройства участников спецоперации. По данным обладминистрации, всего трудоустроены уже более 550 ветеранов. Из них 270 военнослужащих имеют инвалидность.

"Сергей Ситников в ходе рабочей поездки на "Автофильтр" обратил внимание на важную миссию предприятия - социализацию участников спецоперации. Предприятие не только адаптирует рабочие места с учетом травм военнослужащих, но и через трудовые отношения помогает им привыкнуть к нормальной мирной жизни", - говорится в сообщении.

На предприятии к каждому работнику - индивидуальный подход, рассказал гендиректор Сергей Поляков. С инвалидами работают профессиональные реабилитологи. Адаптировать рабочие места под особенности здоровья удается при поддержке региона. С 2013 года за трудоустройство инвалидов из бюджета Костромской области предприятию перечислено более 33 миллионов рублей.

Для тиражирования опыта работы костромского предприятия глава региона поручил привлечь департамент экономразвития и департамент соцзащиты, отмечают в обладминистрации. Для этого "Автофильтр" подготовит свои рекомендации по работе с участниками спецоперации, получившими ранения.