18:44 23.10.2025
Социализацию на производстве для бойцов СВО введут в Костромской области
Социализацию на производстве для бойцов СВО введут в Костромской области
Российские военнослужащие. Архивное фото
КОСТРОМА, 23 окт – РИА Новости. Социализация на производстве станет отдельным направлением программы поддержки участников спецоперации в Костромской области, сообщила пресс-служба администрации региона.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников стал инициатором разработки в регионе комплексной программы поддержки участников спецоперации и их семей. Одно из важнейших направлений - помощь с адаптацией и трудоустройством военнослужащих, вернувшихся с фронта. Ветеранам оказывают помощь в повышении квалификации, прохождении профобучения, переобучения и переподготовки. Налажено взаимодействие с работодателями по вопросам трудоустройства участников спецоперации. По данным обладминистрации, всего трудоустроены уже более 550 ветеранов. Из них 270 военнослужащих имеют инвалидность.
Костромская областьКостромская областьСергей СитниковСергей Поляков
 
 
