Компания "Артселленс" подписала соглашение о сотрудничестве с СПбПУ - РИА Новости, 23.10.2025
13:14 23.10.2025
Компания "Артселленс" подписала соглашение о сотрудничестве с СПбПУ
Новости
Генеральный директор ООО "Артселленс" Илья Бардин-Денисов и проректор по научной работе СПбПУ Юрий Фомин
Генеральный директор ООО Артселленс Илья Бардин-Денисов и проректор по научной работе СПбПУ Юрий Фомин
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ
Генеральный директор ООО "Артселленс" Илья Бардин-Денисов и проректор по научной работе СПбПУ Юрий Фомин
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Российская биотехнологическая компания "Артселленс" подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ), сообщает пресс-служба компании.
Церемония подписания состоялась 22 октября в Санкт-Петербурге. В церемонии подписания приняли участие генеральный директор ООО "Артселленс" Илья Бардин-Денисов и проректор по научной работе СПбПУ Юрий Фомин.
Основной целью партнерства является совместная разработка передовой технологической платформы для создания терапевтических препаратов на основе РНК. Платформа позволит в сжатые сроки разрабатывать лекарственные средства против широкого спектра социально значимых заболеваний.
Совместная работа индустриального партнера и научного центра даст возможность использовать уже имеющуюся базу СПбПУ не только для разработок, но и для проведения доклинических исследований на животных, а опытно-промышленное производство будет организовано на площадке "Технополис Москва". Компания будет отвечать за вывод созданных препаратов на этап клинических исследований, их регистрацию и последующий вывод на рынок России и стран ЕАЭС.
"Подписание данного меморандума знаменует важный шаг в расширении нашего портфеля за счет применения инновационных технологий на основе РНК. Синергия с одним из ведущих научно-исследовательских центров страны позволит использовать его научно-технический потенциал для создания эффективных, безопасных и, что немаловажно, доступных лекарственных препаратов. Применение цифровых подходов позволит в разы сократить время и затраты на дорогостоящие этапы разработки и доклинические исследования, отсекая заведомо неудачные варианты. Мы инвестируем не просто в исследования, а в создание продуктов нового поколения", - сказал Бардин-Денисов.
Участники церемонии сошлись во мнении о том, что взаимодействие бизнеса и науки облегчает решение сложнейших научно-технологических задач, а также ускоряет появление и доступность инновационных лекарственных средств для российских пациентов.
"Для нашего университета это партнерство — возможность применить наш мощный научно-технический задел в области биотехнологий для решения практических задач национального здравоохранения. Совместный проект с компанией "Артселленс" нацелен на создание полноценной отечественной платформы, которая откроет новые возможности для быстрого ответа на вызовы, связанные с появлением новых заболеваний", - подчеркнул Фомин.
