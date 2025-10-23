Рейтинг@Mail.ru
Западное СМИ призналось в фейке о пожаре на НПЗ в Словакии
10:33 23.10.2025 (обновлено: 10:58 23.10.2025)
Западное СМИ призналось в фейке о пожаре на НПЗ в Словакии
Западное СМИ призналось в фейке о пожаре на НПЗ в Словакии - РИА Новости, 23.10.2025
Западное СМИ призналось в фейке о пожаре на НПЗ в Словакии
Информация о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Братиславе не соответствует действительности, сообщает Cznews.info. РИА Новости, 23.10.2025
2025
Западное СМИ призналось в фейке о пожаре на НПЗ в Словакии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Информация о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Братиславе не соответствует действительности, сообщает Cznews.info.
"Эта информация не подтверждена официальными источниками. Приносим извинения за неудобства", — говорится в публикации.
Накануне чешский новостной портал опубликовал информацию о возгорании на НПЗ компании Slovnaft в Братиславе.
В ночь на 21 октября также произошел пожар на заводе нефтегазовой компании MOL под Будапештом. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поставки топлива в страну в безопасности.
Пожар на заводе нефтегазовой компании MOL под Будапештом - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
СМИ сообщили о "странном совпадении" в ЧП на НПЗ в Европе
21 октября, 17:38
 
В миреБратиславаБудапештВиктор ОрбанВенгрия
 
 
