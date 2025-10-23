https://ria.ru/20251023/smi-2050009130.html
Западное СМИ призналось в фейке о пожаре на НПЗ в Словакии
Западное СМИ призналось в фейке о пожаре на НПЗ в Словакии - РИА Новости, 23.10.2025
Западное СМИ призналось в фейке о пожаре на НПЗ в Словакии
Информация о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Братиславе не соответствует действительности, сообщает Cznews.info. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T10:33:00+03:00
2025-10-23T10:33:00+03:00
2025-10-23T10:58:00+03:00
в мире
братислава
будапешт
виктор орбан
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050016677_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_54bf5c2f76220e4ae77c075d5a88f309.jpg
https://ria.ru/20251021/neft-2049660983.html
братислава
будапешт
венгрия
Западное СМИ призналось в фейке о пожаре на НПЗ в Словакии
Cznews.info опроверг информацию о пожаре на НПЗ в Братиславе