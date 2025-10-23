Происшествие со взрывом в Луганске квалифицировали как теракт

ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Происшествие со взрывом в Луганске квалифицировано как теракт, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости о взрыве в Луганске. В правительстве республики подтвердили факт и сообщили о двух пострадавших.
"Происшествие в Артемовском районе Луганска квалифицировано следствием как террористический акт", - сообщила Марковская.
Она уточнила, что по результатам осмотра места происшествия, а также с учетом данных, полученных на первоначальном этапе расследования, произошедшее квалифицировано по пункту "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), а также части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).
"Назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Расследование по уголовному делу продолжается", - пояснила Марковская.
СК работает на месте взрыва в Луганске
Вчера, 13:06