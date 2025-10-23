Швеция хочет оплатить истребители Gripen для Украины за счет активов России

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Швеция рассматривает возможность оплаты новых истребителей Gripen E для Украины за счет использования замороженных российских активов, заявил министр обороны королевства Пол Йонсон.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский в среду подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже новейших шведских истребителей Gripen E Украине. По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах, поставка первой партии возможна через три года.
"Основную часть Украина сможет оплатить сама, прежде всего после окончания войны… Второй аспект - возможность использования экспортных кредитов… Также мы рассматриваем возможность использования замороженных российских активов" - сказал Йонсон в эфире телеканала SVT.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Йонсон добавил, что сделка с Украиной имеет долгосрочный характер. Строительство украинской системы противовоздушной обороны, по словам главы оборонного ведомства, вероятно, продлится более десяти лет.
Йонсон ранее заявил, что Швеция и Украина ищут варианты финансирования для будущих истребителей Gripen E, которые Киев планирует приобрести у Швеции.
По данным SVT, стоимость Jas Gripen E оценивается примерно в 800 миллионов шведских крон (85 миллионов долларов.). Заказ на 100 самолетов обойдется примерно в 80 миллиардов шведских крон (8,5 миллиарда долларов).
Jas Gripen E - новейший истребитель четвертого поколения, разработанный шведской оборонной компанией Saab. Военно-воздушные силы Швеции на данный момент получили один из 60 заказанных Gripen E.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.