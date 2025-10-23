https://ria.ru/20251023/shojgu-2050200394.html
Шойгу рассказал о попытках изолировать Русское географическое общество
Оппоненты России пытались изолировать Русское географическое общество (РГО) на международной арене, но это им не удалось, заявил президент РГО, секретарь Совета РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T19:50:00+03:00
россия
сергей шойгу
владимир путин
русское географическое общество
брикс
россия
россия, сергей шойгу, владимир путин, русское географическое общество, брикс
