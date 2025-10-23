Рейтинг@Mail.ru
Шойгу рассказал о попытках изолировать Русское географическое общество - РИА Новости, 23.10.2025
19:50 23.10.2025 (обновлено: 21:05 23.10.2025)
Шойгу рассказал о попытках изолировать Русское географическое общество
Шойгу рассказал о попытках изолировать Русское географическое общество
россия, сергей шойгу, владимир путин, русское географическое общество, брикс
Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Русское географическое общество, БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу на заседании попечительского совета Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Оппоненты России пытались изолировать Русское географическое общество (РГО) на международной арене, но это им не удалось, заявил президент РГО, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«
"Нашим оппонентам не только не удалось изолировать Русское географическое общество на международной арене, хотя такие попытки были. Наоборот, в 2024 году всеми странами БРИКС была поддержана инициатива Русского географического общества об учреждении общего профессионального праздника - Дня географа", - сказал Шойгу на заседании попечительского совета РГО, которое провел президент России Владимир Путин.
Шойгу был одним из инициаторов возрождения РГО, заявил Путин
Шойгу был одним из инициаторов возрождения РГО, заявил Путин
Вчера, 17:57
 
РоссияСергей ШойгуВладимир ПутинРусское географическое обществоБРИКС
 
 
