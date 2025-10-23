Рейтинг@Mail.ru
Шойгу предложил создать "Книгу фактов РГО" - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 23.10.2025 (обновлено: 19:20 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/shojgu-2050168531.html
Шойгу предложил создать "Книгу фактов РГО"
Шойгу предложил создать "Книгу фактов РГО" - РИА Новости, 23.10.2025
Шойгу предложил создать "Книгу фактов РГО"
Президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предложил создать "Книгу фактов РГО", которая вберет в себя... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T18:17:00+03:00
2025-10-23T19:20:00+03:00
общество
россия
сергей шойгу
русское географическое общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050161162_0:0:3231:1818_1920x0_80_0_0_86915b77244bd1279b1dbd920e7b5d3d.jpg
https://ria.ru/20251023/putiny-2050151518.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050161162_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4a56aea0f5a3628b8d31bff03dd110eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей шойгу, русское географическое общество
Общество, Россия, Сергей Шойгу, Русское географическое общество
Шойгу предложил создать "Книгу фактов РГО"

Глава РГО Шойгу призвал создать "Книгу фактов" Русского географического общества

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Русского географического общества Сергей Шойгу на XVII cъезде РГО в Москве. 23 октября 2025
Президент Русского географического общества Сергей Шойгу на XVII cъезде РГО в Москве. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент Русского географического общества Сергей Шойгу на XVII cъезде РГО в Москве. 23 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предложил создать "Книгу фактов РГО", которая вберет в себя 180-летний опыт этой организации.
«
"Естественно, мы должны будем изучить позитивный опыт, наработанный Русским географическим обществом за 180 лет. Это обеспечит большая программа научного изучения наследия Русского географического общества, привлечёт к ней историков, географов, социологов, этнографов, политологов. Предлагаю назвать её "Книга фактов РГО", - отметил Шойгу, выступая на съезде РГО в четверг.
Выступление Путина и Шойгу на заседании Попечительского совета РГО - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Путин предложил объявить 2027-й Годом географии
Вчера, 17:39
 
ОбществоРоссияСергей ШойгуРусское географическое общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала