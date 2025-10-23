Шандалович: ПАСЗР поддержала идею Карелии по пандусам для участников СВО

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России поддержала инициативу Законодательного Собрания Карелии об оборудовании пандусами частных домов, где живут участники СВО с инвалидностью, сообщает пресс-служба парламента Карелии.

По словам председателя Заксобрания Элиссана Шандаловича, в адрес законодательных органов поступают обращения участников специальной военной операции, имеющих ограничения в передвижении, их близких, по вопросу оказания помощи в обустройстве пандусов в индивидуальных домах.

В большинстве случаев, уточнил парламентарий, речь идет о сельской местности, поселках городского типа и малых городах, где распространено индивидуальное жилищное строительство.

"Существующие правила регулируют вопросы, связанные с установкой пандусов в многоквартирных домах. При этом обустройство пандусов в индивидуальных домах правилами не регламентировано и в случае необходимости вопрос обустройства пандусами индивидуальных домов ложится в полном объеме на собственников этих помещений", - приводит пресс-служба слова Шандаловича.

На конференции также поддержали законодательную инициативу о расширении перечня работ, которые проводят при приспособлении объектов культурного наследия к современному использованию. К научно-исследовательским, проектным и производственным работам предлагается добавить изыскательские работы. Концепцию федерального закона представил председатель Комитета Законодательного Собрания Карелии по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук.

Как отметил депутат, изыскательские работы необходимы при консервации объектов культурного наследия, ремонте памятников и реставрации ансамблей.