Шандалович: ПАСЗР поддержала идею Карелии по пандусам для участников СВО - РИА Новости, 23.10.2025
16:37 23.10.2025
Шандалович: ПАСЗР поддержала идею Карелии по пандусам для участников СВО
Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России поддержала инициативу Законодательного Собрания Карелии об оборудовании пандусами частных домов, где...
2025
Шандалович: ПАСЗР поддержала идею Карелии по пандусам для участников СВО

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России поддержала инициативу Законодательного Собрания Карелии об оборудовании пандусами частных домов, где живут участники СВО с инвалидностью, сообщает пресс-служба парламента Карелии.
По словам председателя Заксобрания Элиссана Шандаловича, в адрес законодательных органов поступают обращения участников специальной военной операции, имеющих ограничения в передвижении, их близких, по вопросу оказания помощи в обустройстве пандусов в индивидуальных домах.
В большинстве случаев, уточнил парламентарий, речь идет о сельской местности, поселках городского типа и малых городах, где распространено индивидуальное жилищное строительство.
"Существующие правила регулируют вопросы, связанные с установкой пандусов в многоквартирных домах. При этом обустройство пандусов в индивидуальных домах правилами не регламентировано и в случае необходимости вопрос обустройства пандусами индивидуальных домов ложится в полном объеме на собственников этих помещений", - приводит пресс-служба слова Шандаловича.
На конференции также поддержали законодательную инициативу о расширении перечня работ, которые проводят при приспособлении объектов культурного наследия к современному использованию. К научно-исследовательским, проектным и производственным работам предлагается добавить изыскательские работы. Концепцию федерального закона представил председатель Комитета Законодательного Собрания Карелии по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук.
Как отметил депутат, изыскательские работы необходимы при консервации объектов культурного наследия, ремонте памятников и реставрации ансамблей.
"Без проведения изыскательских работ, в частности, невозможно определить, каким образом изменение температурного режима скажется на материале, который используют реставраторы при проведении отделочных работ", – пояснил Лиминчук.
Ветераны СВО получили дополнительные гарантии трудоустройства в Карелии - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Ветераны СВО получили дополнительные гарантии трудоустройства в Карелии
19 июня, 12:35
 
Республика КарелияСВО
 
 
