Защита считает запрошенный Шабутдинову срок чрезмерно суровым

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Защита блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, считает чрезмерно суровым запрошенный ему в ходе прений сторон в суде восьмилетний срок, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.

« "Запрошенный срок чрезмерно суров. В том числе при признании вины и возмещении ущерба, на наш взгляд, это является чрезмерно суровым",- сказал адвокат.

В четверг прокурор просила суд назначить Шабутдинову восемь лет колонии общего режима со штрафом более 15 миллионов рублей.

Защита в ходе заседания сообщила, что Шабутдинов возместил ущерб 73 потерпевшим из 113 человек и предпринимал попытки возмещать его остальным, однако они отказывались принимать средства.

"Надо учитывать тот факт, что помимо возмещенных средств есть ещё арестованные (у Шабутдинова - ред.) средства, есть иное имущество за счет которого может быть возмещен ущерб тем лицам, которые не изъявили желания получить его в добровольном формате. С учетом этого мы все-таки рассчитываем, что приговор будет более мягким и приемлемым",- добавил Ахильгов в беседе с РИА Новости.

Ранее в суде Шабутдинов полностью признал вину.

Как сообщала столичная прокуратура, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах. Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности.

По версии следствия, Шабутдинов лично обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг в целях создания ложного представления о том, что программы способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях. От действий участников орггруппы пострадали 113 граждан, которые платили за программы различные суммы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей, сообщала прокуратура.

Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу.