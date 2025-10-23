Рейтинг@Mail.ru
Защита считает запрошенный Шабутдинову срок чрезмерно суровым - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 23.10.2025 (обновлено: 20:21 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/shabutdinov-2050204447.html
Защита считает запрошенный Шабутдинову срок чрезмерно суровым
Защита считает запрошенный Шабутдинову срок чрезмерно суровым - РИА Новости, 23.10.2025
Защита считает запрошенный Шабутдинову срок чрезмерно суровым
Защита блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, считает чрезмерно суровым запрошенный ему в ходе прений сторон в суде восьмилетний срок, сообщил... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T20:11:00+03:00
2025-10-23T20:21:00+03:00
происшествия
аяз шабутдинов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050118696_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_10c0cd95e442dd76a102d9d3edf95cd4.jpg
https://ria.ru/20251023/prigovor-2050065824.html
https://ria.ru/20251020/advokat-2049411231.html
https://ria.ru/20251023/isk-2049977191.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050118696_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c54767f2ec79aa0368d277286a800cb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, аяз шабутдинов, россия
Происшествия, Аяз Шабутдинов, Россия
Защита считает запрошенный Шабутдинову срок чрезмерно суровым

Защита считает чрезмерно суровым запрошенный 8-летний срок блогеру Шабутдинову

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБлогер Аяз Шабутдинов на заседании суда в Пресненском районном суде Москвы
Блогер Аяз Шабутдинов на заседании суда в Пресненском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Блогер Аяз Шабутдинов на заседании суда в Пресненском районном суде Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Защита блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, считает чрезмерно суровым запрошенный ему в ходе прений сторон в суде восьмилетний срок, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.
«
"Запрошенный срок чрезмерно суров. В том числе при признании вины и возмещении ущерба, на наш взгляд, это является чрезмерно суровым",- сказал адвокат.
Андрей Сидоропуло - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Суд вынес приговор блогеру Сидоропуло
Вчера, 13:12
В четверг прокурор просила суд назначить Шабутдинову восемь лет колонии общего режима со штрафом более 15 миллионов рублей.
Защита в ходе заседания сообщила, что Шабутдинов возместил ущерб 73 потерпевшим из 113 человек и предпринимал попытки возмещать его остальным, однако они отказывались принимать средства.
"Надо учитывать тот факт, что помимо возмещенных средств есть ещё арестованные (у Шабутдинова - ред.) средства, есть иное имущество за счет которого может быть возмещен ущерб тем лицам, которые не изъявили желания получить его в добровольном формате. С учетом этого мы все-таки рассчитываем, что приговор будет более мягким и приемлемым",- добавил Ахильгов в беседе с РИА Новости.
Ранее в суде Шабутдинов полностью признал вину.
Блогер Арег Щепихин* в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Защита обжаловала приговор блогеру Щепихину*
20 октября, 16:30
Как сообщала столичная прокуратура, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах. Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности.
По версии следствия, Шабутдинов лично обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг в целях создания ложного представления о том, что программы способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях. От действий участников орггруппы пострадали 113 граждан, которые платили за программы различные суммы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей, сообщала прокуратура.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу.
Блогер 27 октября выступит в суде с последним словом, после чего судья удалится на постановление ему приговора.
Блогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Блогер Митрошина подаст иск к ее бывшим юристу и адвокату
Вчера, 05:55
 
ПроисшествияАяз ШабутдиновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала