В Северодонецке из братских могил извлекли более 230 тел погибших
В Северодонецке из братских могил извлекли более 230 тел погибших - РИА Новости, 23.10.2025
В Северодонецке из братских могил извлекли более 230 тел погибших
В Северодонецке ЛНР из братских могил извлечено более 230 тел погибших мирных жителей, следственные органы РФ будут устанавливать причины их гибели, заявил... РИА Новости, 23.10.2025
в мире
северодонецк
россия
луганская народная республика
родион мирошник
северодонецк
россия
луганская народная республика
В мире, Северодонецк, Россия, Луганская Народная Республика, Родион Мирошник
