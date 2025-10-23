В Северодонецке из братских могил извлекли более 230 тел погибших

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Северодонецке ЛНР из братских могил извлечено более 230 тел погибших мирных жителей, следственные органы РФ будут устанавливать причины их гибели, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.