В Северодонецке из братских могил извлекли более 230 тел погибших
17:04 23.10.2025
В Северодонецке из братских могил извлекли более 230 тел погибших
в мире
северодонецк
россия
луганская народная республика
родион мирошник
северодонецк
россия
луганская народная республика
в мире, северодонецк, россия, луганская народная республика, родион мирошник
В мире, Северодонецк, Россия, Луганская Народная Республика, Родион Мирошник
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Северодонецке ЛНР из братских могил извлечено более 230 тел погибших мирных жителей, следственные органы РФ будут устанавливать причины их гибели, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"На освобожденных территориях республики ведутся раскопки тайных и спонтанных захоронений мирных жителей, оставшихся после освобождения территории от украинских карателей. В течение последнего месяца из братских могил под Северодонецком извлечено более 230 тел погибших и умерших мирных жителей. Восстанавливать причины и обстоятельства их гибели будут следственные органы", - сказал Мирошник на конференции "На пути к освобождению ЛНР".
"Украина — просто ширма". Европу раздирает скандал из-за признаний Польши
Вчера, 08:00
 
В мире, Северодонецк, Россия, Луганская Народная Республика, Родион Мирошник
 
 
