https://ria.ru/20251023/sanktsii-2050189210.html
Путин высказался о новых санкциях США
Путин высказался о новых санкциях США - РИА Новости, 23.10.2025
Путин высказался о новых санкциях США
Президент России Владимир Путин назвал санкции США недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T19:05:00+03:00
2025-10-23T19:05:00+03:00
2025-10-23T19:06:00+03:00
в мире
сша
россия
будапешт
владимир путин
дональд трамп
роснефть
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050099950_0:169:3194:1966_1920x0_80_0_0_01f13ea0f774db37d255504ae7250dfa.jpg
https://ria.ru/20251023/tramp-2050186440.html
сша
россия
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050099950_407:0:3136:2047_1920x0_80_0_0_968b1fcd35c16f0929eef897b84ae259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, будапешт, владимир путин, дональд трамп, роснефть, лукойл
В мире, США, Россия, Будапешт, Владимир Путин, Дональд Трамп, Роснефть, ЛУКОЙЛ
Путин высказался о новых санкциях США
Путин назвал санкции США недружественным актом