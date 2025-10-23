https://ria.ru/20251023/sanktsii-2050075304.html
Лихачев рассказал о последствиях санкций США против России
Лихачев рассказал о последствиях санкций США против России
Лихачев рассказал о последствиях санкций США против России
Любое ухудшение отношений России с США может сказаться и на сотрудничестве в сфере поставок урана, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T13:47:00+03:00
2025-10-23T13:47:00+03:00
2025-10-23T13:47:00+03:00
в мире
сша
россия
будапешт
алексей лихачев
дональд трамп
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

сша
россия
будапешт
2025
Лихачев рассказал о последствиях санкций США против России
Лихачев: любое ухудшение отношений РФ с США может сказаться на поставках урана