Лихачев рассказал о последствиях санкций США против России - РИА Новости, 23.10.2025
13:47 23.10.2025
Лихачев рассказал о последствиях санкций США против России
Лихачев рассказал о последствиях санкций США против России
Лихачев рассказал о последствиях санкций США против России
Любое ухудшение отношений России с США может сказаться и на сотрудничестве в сфере поставок урана, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей...
Лихачев рассказал о последствиях санкций США против России

Лихачев: любое ухудшение отношений РФ с США может сказаться на поставках урана

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Алексей Лихачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Любое ухудшение отношений России с США может сказаться и на сотрудничестве в сфере поставок урана, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но собирается встретиться с ним в будущем.
"Де-юре эти санкции не затрагивают атомную сферу. А де-факто, конечно, любое ухудшение отношений с США рано или поздно может негативно сказаться на наших поставках Соединенным Штатам", - сказал Лихачев журналистам, отвечая на вопрос, могут ли новые санкции сказаться на поставках урана.
