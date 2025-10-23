https://ria.ru/20251023/sanktsii-2050039754.html
ЕС ввел санкции против ректора ВШЭ Анисимова
ЕС в рамках новых санкций против РФ ввел ограничения в отношении ректора Высшей школы экономики Никиты Анисимова, следует из документа, опубликованного в... РИА Новости, 23.10.2025
россия
никита анисимов
евросоюз
высшая школа экономики (вшэ)
россия
Новости
ru-RU
россия, никита анисимов, евросоюз, высшая школа экономики (вшэ)
