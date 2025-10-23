Накануне Минфин США объявил об ограничительных мерах против " Роснефти ", " Лукойла " и 34 их дочерних компаний. Санкции обосновали якобы отсутствием желания у Москвы урегулировать конфликт на Украине .

Тем не менее власти неоднократно подчеркивали, что страна справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.