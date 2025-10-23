Рейтинг@Mail.ru
Новый пакет санкций ЕС против России впервые затронул газовый сектор - РИА Новости, 23.10.2025
10:05 23.10.2025 (обновлено: 12:53 23.10.2025)
Новый пакет санкций ЕС против России впервые затронул газовый сектор
Новый пакет санкций ЕС против России впервые затронул газовый сектор - РИА Новости, 23.10.2025
Новый пакет санкций ЕС против России впервые затронул газовый сектор
Евросоюз впервые введет санкции против российского газового сектора, сообщила в соцсети X глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 23.10.2025
москва
россия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
в мире
РИА Новости
москва, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Москва, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Новый пакет санкций ЕС против России впервые затронул газовый сектор

Девятнадцатый пакет санкций ЕС против России впервые затронул газовый сектор

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Евросоюз впервые введет санкции против российского газового сектора, сообщила в соцсети X глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Впервые мы наносим удар по газовому сектору", — написала она.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"Только этот вариант". Европа решилась на последний отчаянный шаг
08:00
Ранее глава внешнеполитической службы Кая Каллас заявила, что ЕС принял 19-й пакет санкций, под который попали 63 физических и юридических лиц, а также 117 морских танкеров. Некоторые из организаций зарегистрированы в Китае, Индии, Таиланде, Белоруссии, США и Британии.
Новые санкции:
  • запрещают инвестировать европейским компаниям в особые экономические зоны России;
  • ограничивают экспорт в страну солей, руды, резиновых изделий, шин и строительных материалов;
  • запрещают оказывать услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью России;
  • разрешают вводить процедуру одобрения въезда ее дипломатов;
  • запрещают транзакции с "Альфа-банком", "МТС Банком", "Абсолют Банком" и еще двумя финорганизациями;
  • вводят поэтапный отказ от импорта газа с апреля 2026 года.
Весенне-полевые работы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Не газ и нефть": Европа скупила у Москвы стратегический ресурс
Вчера, 08:00
В начале сентября Каллас признала, что принимать новые меры против Москвы становится все сложнее. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что прекращение Евросоюзом импорта российских энергоресурсов поспособствует введению американских санкций.

Накануне Минфин США объявил об ограничительных мерах против "Роснефти", "Лукойла" и 34 их дочерних компаний. Санкции обосновали якобы отсутствием желания у Москвы урегулировать конфликт на Украине.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили экономическое давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее власти неоднократно подчеркивали, что страна справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Заставить Путина платить": Европа засуетилась в ожидании катастрофы
Вчера, 08:00
 
МоскваРоссияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
