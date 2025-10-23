Новый пакет санкций ЕС против России впервые затронул газовый сектор

БРЮССЕЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Евросоюз впервые введет санкции против российского газового сектора, сообщила в соцсети X глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Впервые мы наносим удар по газовому сектору", — написала она.
Ранее глава внешнеполитической службы Кая Каллас заявила, что ЕС принял 19-й пакет санкций, под который попали 63 физических и юридических лиц, а также 117 морских танкеров. Некоторые из организаций зарегистрированы в Китае, Индии, Таиланде, Белоруссии, США и Британии.
Новые санкции:
- запрещают инвестировать европейским компаниям в особые экономические зоны России;
- ограничивают экспорт в страну солей, руды, резиновых изделий, шин и строительных материалов;
- запрещают оказывать услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью России;
- разрешают вводить процедуру одобрения въезда ее дипломатов;
- запрещают транзакции с "Альфа-банком", "МТС Банком", "Абсолют Банком" и еще двумя финорганизациями;
- вводят поэтапный отказ от импорта газа с апреля 2026 года.
После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили экономическое давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее власти неоднократно подчеркивали, что страна справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.