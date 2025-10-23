Сахалин собрал участникам СВО более десяти тонн теплых вещей и продуктов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт – РИА Новости. Жители Сахалинской области в рамках акции "Сопричастность" подготовили к отправке более 10 тонн посылок для участников СВО, сообщает правительство региона.
"В ящиках и коробках, которые совсем скоро переправят в Шахтерск (ДНР), прибудут теплые вещи для солдат к наступающей зиме, наборы пайков для полевой кухни, несколько комплектов шин для военной техники", - отмечается в сообщении.
С начала СВО по поручению губернатора на островах организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. В рамках регионального проекта "Сопричастность" на передовую отправляют адресные посылки бойцам, которые постоянно волонтеры во всех районах области. Запущена региональная кадровая программа "Герои Сахалина и Курил" для участников спецоперации, уже вернувшихся с линии соприкосновения. Успешно завершившие обучение включаются в кадровый резерв Сахалинской области.
Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".