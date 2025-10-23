Рейтинг@Mail.ru
Сахалин собрал участникам СВО более десяти тонн теплых вещей и продуктов - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
07:29 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/sakhalin-2049982128.html
Сахалин собрал участникам СВО более десяти тонн теплых вещей и продуктов
Сахалин собрал участникам СВО более десяти тонн теплых вещей и продуктов - РИА Новости, 23.10.2025
Сахалин собрал участникам СВО более десяти тонн теплых вещей и продуктов
Жители Сахалинской области в рамках акции "Сопричастность" подготовили к отправке более 10 тонн посылок для участников СВО, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T07:29:00+03:00
2025-10-23T07:29:00+03:00
надежные люди
сахалинская область
донецкая народная республика
валерий лимаренко
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639044_0:129:3030:1833_1920x0_80_0_0_c7b78799e5ccb2fce29b784f6fa1af90.jpg
https://ria.ru/20251022/gumpomosch-2049888400.html
https://ria.ru/20251022/svo-2049907055.html
сахалинская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639044_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_02f68afe46f3b5960fa8b3dfe5caebaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалинская область, донецкая народная республика, валерий лимаренко, министерство обороны рф (минобороны рф)
Надежные люди, Сахалинская область, Донецкая Народная Республика, Валерий Лимаренко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Сахалин собрал участникам СВО более десяти тонн теплых вещей и продуктов

Сахалинцы собрали участникам СВО более десяти тонн теплых вещей и продуктов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт – РИА Новости. Жители Сахалинской области в рамках акции "Сопричастность" подготовили к отправке более 10 тонн посылок для участников СВО, сообщает правительство региона.
"В ящиках и коробках, которые совсем скоро переправят в Шахтерск (ДНР), прибудут теплые вещи для солдат к наступающей зиме, наборы пайков для полевой кухни, несколько комплектов шин для военной техники", - отмечается в сообщении.
Иркутские парламентарии доставили землякам на СВО гуманитарный груз - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Депутаты из Иркутской области доставили в зону СВО гуманитарный груз
Вчера, 16:42
С начала СВО по поручению губернатора на островах организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. В рамках регионального проекта "Сопричастность" на передовую отправляют адресные посылки бойцам, которые постоянно волонтеры во всех районах области. Запущена региональная кадровая программа "Герои Сахалина и Курил" для участников спецоперации, уже вернувшихся с линии соприкосновения. Успешно завершившие обучение включаются в кадровый резерв Сахалинской области.
Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Волонтеры из Саратовской области отправили бойцам СВО домашние заготовки
Вчера, 17:50
 
Надежные людиСахалинская областьДонецкая Народная РеспубликаВалерий ЛимаренкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала