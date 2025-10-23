Шойгу предложил организовать олимпиаду школьников БРИКС по географии

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предложил организовать международную олимпиаду школьников из дружественных стран по географии.
"Недружественные страны заблокировали участие сборной команды российских школьников в международной олимпиаде по географии. Кстати сказать, это чуть ли не единственный прецедент из всех международных предметных олимпиад", - отметил Шойгу на заседании попечительского совета РГО, которое провел президент России Владимир Путин.
Шойгу не исключил, что одним из поводов для той блокировки стала многолетняя поддержка российской команды со стороны РГО.
"Если Вы поддержите, предлагаю совместно с министерством просвещения и другими коллегами восстановить справедливость и организовать международную олимпиаду школьников БРИКС для дружественных стран по географии", - сказал Шойгу, обращаясь к Путину.