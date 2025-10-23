Шойгу предложил организовать олимпиаду школьников БРИКС по географии

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предложил организовать международную олимпиаду школьников из дружественных стран по географии.

Шойгу не исключил, что одним из поводов для той блокировки стала многолетняя поддержка российской команды со стороны РГО.