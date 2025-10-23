Рейтинг@Mail.ru
Шойгу предложил организовать олимпиаду школьников БРИКС по географии - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 23.10.2025 (обновлено: 23:18 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/rossiya-2050229100.html
Шойгу предложил организовать олимпиаду школьников БРИКС по географии
Шойгу предложил организовать олимпиаду школьников БРИКС по географии - РИА Новости, 23.10.2025
Шойгу предложил организовать олимпиаду школьников БРИКС по географии
Президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предложил организовать международную олимпиаду школьников из... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T21:00:00+03:00
2025-10-23T23:18:00+03:00
россия
сергей шойгу
владимир путин
брикс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876791_0:151:2848:1753_1920x0_80_0_0_ea335e3bfcc02b08a73580dc839ad198.jpg
https://ria.ru/20251023/rossiya-2050228420.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876791_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_05be0d2050c5e6417118ac3dd50a6491.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей шойгу, владимир путин, брикс, общество
Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, БРИКС, Общество
Шойгу предложил организовать олимпиаду школьников БРИКС по географии

Шойгу предложил организовать международную олимпиаду школьников по географии

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предложил организовать международную олимпиаду школьников из дружественных стран по географии.
"Недружественные страны заблокировали участие сборной команды российских школьников в международной олимпиаде по географии. Кстати сказать, это чуть ли не единственный прецедент из всех международных предметных олимпиад", - отметил Шойгу на заседании попечительского совета РГО, которое провел президент России Владимир Путин.
Шойгу не исключил, что одним из поводов для той блокировки стала многолетняя поддержка российской команды со стороны РГО.
"Если Вы поддержите, предлагаю совместно с министерством просвещения и другими коллегами восстановить справедливость и организовать международную олимпиаду школьников БРИКС для дружественных стран по географии", - сказал Шойгу, обращаясь к Путину.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Шойгу призвал пополнить список культурного наследия техникой ВОВ
Вчера, 23:14
 
РоссияСергей ШойгуВладимир ПутинБРИКСОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала