https://ria.ru/20251023/rossiya-2050228420.html
Шойгу призвал пополнить список культурного наследия техникой ВОВ
Шойгу призвал пополнить список культурного наследия техникой ВОВ - РИА Новости, 23.10.2025
Шойгу призвал пополнить список культурного наследия техникой ВОВ
В России надо разработать критерии отнесения к культурным объектам найденной военной техники времен Великой Отечественной войны, на которой совершали подвиги... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T23:14:00+03:00
2025-10-23T23:14:00+03:00
2025-10-23T23:14:00+03:00
россия
сергей шойгу
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155298/28/1552982896_0:0:2870:1615_1920x0_80_0_0_6f0712326e0f8197b1f0105997cd6fe5.jpg
https://ria.ru/20250425/medvedev-2013379500.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155298/28/1552982896_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_199539e75b2395b4b52968ab8816c046.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, владимир путин, общество
Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Общество
Шойгу призвал пополнить список культурного наследия техникой ВОВ
Шойгу предложил создать критерии отнесения техники ВОВ к объектам культуры
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В России надо разработать критерии отнесения к культурным объектам найденной военной техники времен Великой Отечественной войны, на которой совершали подвиги советские военные, заявил президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
РГО ведет работу по сохранению памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и патриотическому воспитанию молодежи, отметил Шойгу
на заседании попечительского совета РГО, которое провел президент России Владимир Путин
.
"Имею в виду в первую очередь наши поисковые проекты. Волонтерам РГО удалось установить многие и многие имена неизвестных солдат, реконструировать события их подвигов, обнаружить сотни единиц военной техники, включая погибшие корабли, подводные лодки, самолеты. Необходимо разработать критерии, по которым их можно отнести к объектам культурного наследия", - сказал Шойгу.