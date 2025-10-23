Шойгу призвал пополнить список культурного наследия техникой ВОВ

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В России надо разработать критерии отнесения к культурным объектам найденной военной техники времен Великой Отечественной войны, на которой совершали подвиги советские военные, заявил президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Имею в виду в первую очередь наши поисковые проекты. Волонтерам РГО удалось установить многие и многие имена неизвестных солдат, реконструировать события их подвигов, обнаружить сотни единиц военной техники, включая погибшие корабли, подводные лодки, самолеты. Необходимо разработать критерии, по которым их можно отнести к объектам культурного наследия", - сказал Шойгу.