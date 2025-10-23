Рейтинг@Mail.ru
Шойгу призвал пополнить список культурного наследия техникой ВОВ - РИА Новости, 23.10.2025
23:14 23.10.2025
Шойгу призвал пополнить список культурного наследия техникой ВОВ
Шойгу призвал пополнить список культурного наследия техникой ВОВ
В России надо разработать критерии отнесения к культурным объектам найденной военной техники времен Великой Отечественной войны, на которой совершали подвиги... РИА Новости, 23.10.2025
россия
сергей шойгу
владимир путин
общество
россия
россия, сергей шойгу, владимир путин, общество
Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Общество
Шойгу призвал пополнить список культурного наследия техникой ВОВ

Шойгу предложил создать критерии отнесения техники ВОВ к объектам культуры

© РИА Новости / Алексей Даничев
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В России надо разработать критерии отнесения к культурным объектам найденной военной техники времен Великой Отечественной войны, на которой совершали подвиги советские военные, заявил президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
РГО ведет работу по сохранению памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и патриотическому воспитанию молодежи, отметил Шойгу на заседании попечительского совета РГО, которое провел президент России Владимир Путин.
"Имею в виду в первую очередь наши поисковые проекты. Волонтерам РГО удалось установить многие и многие имена неизвестных солдат, реконструировать события их подвигов, обнаружить сотни единиц военной техники, включая погибшие корабли, подводные лодки, самолеты. Необходимо разработать критерии, по которым их можно отнести к объектам культурного наследия", - сказал Шойгу.
Выступление заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева перед участниками международной патриотической акции Диктант Победы в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Россия непобедима, пока помнит о героях прошлого, заявил Медведев
25 апреля, 12:43
 
Россия Сергей Шойгу Владимир Путин Общество
 
 
