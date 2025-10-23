РГО готово создавать модули по географии для детских лагерей, заявил Шойгу

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Русское географическое общество готово создавать научно-просветительские модули по географии для детских оздоровительных лагерей, первый из них могут оборудовать в международном детском центре "Артек", заявил президент РГО, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.