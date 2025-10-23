Рейтинг@Mail.ru
21:00 23.10.2025 (обновлено: 23:08 23.10.2025)
РГО готово создавать модули по географии для детских лагерей, заявил Шойгу
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Русское географическое общество готово создавать научно-просветительские модули по географии для детских оздоровительных лагерей, первый из них могут оборудовать в международном детском центре "Артек", заявил президент РГО, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Мы готовы не просто поделиться методическими материалами, но и обеспечить создание экспозиций для полноценных научно-просветительских модулей. Мы назвали их "География в кубе". Начать можем с "Артека", это уже в следующем году. Главное, чтобы нашлись пригодные помещения", - сказал Шойгу на заседании попечительского совета РГО, которое провел президент России Владимир Путин.
Дети во время празднования 98-го Дня рождения международного детского центра Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
От брезентовых палаток до космических технологий: как менялся "Артек"
16 июня, 08:00
 
ОбществоРоссияСергей ШойгуВладимир ПутинАртекРусское географическое общество
 
 
