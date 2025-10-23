https://ria.ru/20251023/rossiya-2050220790.html
В Смоленске опровергли сообщения о пожаре на ТЭЦ
В Смоленске опровергли сообщения о пожаре на ТЭЦ
Сообщения в соцсетях о возгорании на ТЭЦ-2 в Смоленске являются фейком, распространяемым центром информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО), сообщил РИА Новости, 23.10.2025
