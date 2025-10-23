Рейтинг@Mail.ru
В Смоленске опровергли сообщения о пожаре на ТЭЦ
21:09 23.10.2025 (обновлено: 22:11 23.10.2025)
В Смоленске опровергли сообщения о пожаре на ТЭЦ
Сообщения в соцсетях о возгорании на ТЭЦ-2 в Смоленске являются фейком, распространяемым центром информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО), сообщил РИА Новости, 23.10.2025
происшествия
смоленск
смоленская область
смоленск
смоленская область
происшествия, смоленск, смоленская область
Происшествия, Смоленск, Смоленская область
В Смоленске опровергли сообщения о пожаре на ТЭЦ

В Смоленске опровергли сообщения о пожаре на ТЭЦ-2

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Сообщения в соцсетях о возгорании на ТЭЦ-2 в Смоленске являются фейком, распространяемым центром информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО), сообщил центр управления регионом Смоленской области.
"В сети появились сообщения о пожаре на ТЭЦ-2 в городе Смоленске… На самом деле комментарии в смоленских пабликах оставляет ЦИПСО для дестабилизации обстановки в регионе. Этот "дым" - штатный технологический процесс, который контролирует оперативный персонал станции, уточнили специалисты. Смоленская ТЭЦ-2 работает на экологичном природном газе, поэтому дым из труб мы всегда видим белым", - говорится в сообщении.
В центре управления регионом призвали жителей доверять только проверенным источникам.
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов
Украинский ЦИПсО развернул войну против спецназа "Ахмат", заявил Алаудинов
5 июля, 07:32
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
