Медведев призвал создать систему организованного набора трудовых мигрантов

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России требуется эффективная система организованного набора трудовых мигрантов.
2025-10-23T19:57:00+03:00
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
Дмитрий Медведев . Архивное фото
