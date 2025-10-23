https://ria.ru/20251023/rossiya-2050192365.html
Медведев: бесконтрольная и нелегальная миграция выгодна врагам России
Бесконтрольная и нелегальная миграция в РФ выгодна врагам России, ее нужно пресекать, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T19:16:00+03:00
2025-10-23T19:16:00+03:00
2025-10-23T20:11:00+03:00
россия
дмитрий медведев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
https://ria.ru/20251023/medvedev-2050191655.html
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
россия, дмитрий медведев, в мире
Медведев призвал пресекать бесконтрольную и нелегальную миграцию в России