Шойгу переизбрали председателем РГО
17:53 23.10.2025 (обновлено: 18:02 23.10.2025)
Шойгу переизбрали председателем РГО
Шойгу переизбрали председателем РГО
Сергей Шойгу переизбран на пост президента РГО, решение было принято съездом Русского географического общества. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T17:53:00+03:00
2025-10-23T18:02:00+03:00
сергей шойгу
русское географическое общество
общество
сергей шойгу, русское географическое общество, общество
Сергей Шойгу, Русское географическое общество, Общество
Шойгу переизбрали председателем РГО

Съезд РГО переизбрал Шойгу председателем общества

Секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу на XVII cъезде Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025
Секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу на XVII cъезде Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу на XVII cъезде Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Сергей Шойгу переизбран на пост президента РГО, решение было принято съездом Русского географического общества.
На съезде Русского географического общества (РГО) ученый совет выдвинул Шойгу на новый срок президента РГО. В результате голосования решение было принято единогласно, Шойгу был переизбран на пост президента РГО.
