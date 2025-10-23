https://ria.ru/20251023/rossiya-2050159195.html
Шойгу переизбрали председателем РГО
Шойгу переизбрали председателем РГО - РИА Новости, 23.10.2025
Шойгу переизбрали председателем РГО
Сергей Шойгу переизбран на пост президента РГО, решение было принято съездом Русского географического общества. РИА Новости, 23.10.2025
Шойгу переизбрали председателем РГО
Съезд РГО переизбрал Шойгу председателем общества