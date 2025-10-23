ГП направила в суд дело против обвиняемых в покушении на Симоньян

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело против обвиняемых в покушении на убийство главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
«
"Уголовное дело направлено в 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Симоньян поблагодарила силовиков, которые предотвратили ее убийство
20 октября, 13:53
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 12 лиц:
- Михаила Балашова,
- Егора Савельева;
- Даниила Гусева;
- Никиты Новика;
- Артема Рыженко;
- Вячеслава Емельянова;
- Александры Филимоновой;
- Максима Соломатова;
- Сергея Короленкова;
- Павла Рязанцева;
- Андрея Детковского;
- Максима Захарова.
Ранее в СК сообщили, что Балашов в 2022 году создал ячейку в Москве, вовлекая в нее сторонников национал-социализма*. С сентября 2022-го по июль 2023-го участники, включая несовершеннолетних, совершили шесть нападений на мигрантов и представителей ЛГБТ**, публикуя видео в Сети для пропаганды экстремизма.
По данным Генпрокуратуры, не позднее 16 июня 2023 года с Балашовым вышли на связь с предложением убить Симоньян за денежное вознаграждение. Дав согласие, он привлек Савельева, и с 21 июня по 5 июля они наблюдали за местами жительства и работы журналистки, отчитываясь перед заказчиками. Те, в свою очередь, передали Балашову сведения о местонахождении двух тайников с деньгами.
В Москве будут судить членов группировки по обвинению в убийствах
22 октября, 16:51
Не позднее 13 июля того же года для убийства Симоньян они спрятали автомат Калашникова и 90 патронов к нему в гараже на улице Вавилова в Москве. Об этом они сообщили Балашову, который прибыл к гаражу, после чего его задержали.
Следствие считает вышеуказанных лиц также причастными к хулиганству и разбойным нападениям, в том числе на граждан Таджикистана и Узбекистана. В зависимости от роли и участия злоумышленникам вменяются следующие обвинения:
- организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации;
- содействие террористической деятельности;
- приготовление к убийству;
- покушение на незаконное приобретение оружия и боеприпасов к нему;
- разбой и организация разбоя;
- хулиганство и организация хулиганства;
- публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;
- возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
Дело о покушении на Маргариту Симоньян
Летом 2023 года ФСБ сообщила, что вместе с МВД и Следственным комитетом предотвратила подготовку убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак украинскими спецслужбами.
В Москве и Рязанской области задержали неонацистов* из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания россиянок. У них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.
Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
* Данная информация опубликована исключительно для информации и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
В Словакии вынесли приговор по делу о покушении на Фицо
21 октября, 10:28