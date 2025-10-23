Рейтинг@Mail.ru
ГП направила в суд дело против обвиняемых в покушении на Симоньян - РИА Новости, 23.10.2025
16:53 23.10.2025 (обновлено: 17:36 23.10.2025)
ГП направила в суд дело против обвиняемых в покушении на Симоньян
ГП направила в суд дело против обвиняемых в покушении на Симоньян - РИА Новости, 23.10.2025
ГП направила в суд дело против обвиняемых в покушении на Симоньян
Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело против обвиняемых в покушении на убийство главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT РИА Новости, 23.10.2025
ГП направила в суд дело против обвиняемых в покушении на Симоньян

ГП направила в суд дело против 12 обвиняемых в покушении на Симоньян

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело против обвиняемых в покушении на убийство главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
«

"Уголовное дело направлено в 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Симоньян поблагодарила силовиков, которые предотвратили ее убийство
20 октября, 13:53
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 12 лиц:
  • Михаила Балашова,
  • Егора Савельева;
  • Даниила Гусева;
  • Никиты Новика;
  • Артема Рыженко;
  • Вячеслава Емельянова;
  • Александры Филимоновой;
  • Максима Соломатова;
  • Сергея Короленкова;
  • Павла Рязанцева;
  • Андрея Детковского;
  • Максима Захарова.
Он хотел, чтобы мир узнал о героях: коллеги и друзья о погибшем военкоре Иване Зуеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"Он хотел, чтобы мир узнал о героях": памяти погибшего военкора Ивана Зуева
Вчера, 09:51
Ранее в СК сообщили, что Балашов в 2022 году создал ячейку в Москве, вовлекая в нее сторонников национал-социализма*. С сентября 2022-го по июль 2023-го участники, включая несовершеннолетних, совершили шесть нападений на мигрантов и представителей ЛГБТ**, публикуя видео в Сети для пропаганды экстремизма.
Балашов и Савельев за 50 тысяч долларов согласились убить Симоньян, однако сотрудники ФСБ задержали их до реализации плана. Все обвиняемые находятся под стражей, дело направили в прокуратуру для передачи в суд.
По данным Генпрокуратуры, не позднее 16 июня 2023 года с Балашовым вышли на связь с предложением убить Симоньян за денежное вознаграждение. Дав согласие, он привлек Савельева, и с 21 июня по 5 июля они наблюдали за местами жительства и работы журналистки, отчитываясь перед заказчиками. Те, в свою очередь, передали Балашову сведения о местонахождении двух тайников с деньгами.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Москве будут судить членов группировки по обвинению в убийствах
22 октября, 16:51
Не позднее 13 июля того же года для убийства Симоньян они спрятали автомат Калашникова и 90 патронов к нему в гараже на улице Вавилова в Москве. Об этом они сообщили Балашову, который прибыл к гаражу, после чего его задержали.
Следствие считает вышеуказанных лиц также причастными к хулиганству и разбойным нападениям, в том числе на граждан Таджикистана и Узбекистана. В зависимости от роли и участия злоумышленникам вменяются следующие обвинения:
  • организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации;
  • содействие террористической деятельности;
  • приготовление к убийству;
  • покушение на незаконное приобретение оружия и боеприпасов к нему;
  • разбой и организация разбоя;
  • хулиганство и организация хулиганства;
  • публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;
  • возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Очевидица рассказала о реакции Прозорова сразу после покушения на него
21 октября, 17:05

Дело о покушении на Маргариту Симоньян

Летом 2023 года ФСБ сообщила, что вместе с МВД и Следственным комитетом предотвратила подготовку убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак украинскими спецслужбами.
В Москве и Рязанской области задержали неонацистов* из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания россиянок. У них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.
Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
* Данная информация опубликована исключительно для информации и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
Юрай Цинтула в суде - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Словакии вынесли приговор по делу о покушении на Фицо
21 октября, 10:28
 
