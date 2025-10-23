https://ria.ru/20251023/rossiya-2050112279.html
Международные резервы России достигли нового рекорда
Международные резервы России достигли нового рекорда - РИА Новости, 23.10.2025
Международные резервы России достигли нового рекорда
Международные резервы России с 10 по 17 октября выросли на 1,8 процента, достигнув нового рекорда, следует из сообщения Центробанка. РИА Новости, 23.10.2025
Международные резервы России достигли нового рекорда
Международные резервы России побили рекорд и составили $742,4 млрд
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Международные резервы России с 10 по 17 октября выросли на 1,8 процента, достигнув нового рекорда, следует из сообщения Центробанка.
"Резервы <...> составили 742,4 миллиарда долларов США
, увеличившись за неделю на 12,9 миллиарда", — говорится в релизе.
По состоянию на конец дня 10 октября они оценивались в 729,5 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.
За прошлый год международные резервы увеличились на 1,8 процента и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.