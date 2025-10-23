Голикова рассказала о коэффициенте рождаемости в селе и в городе

"Суммарный коэффициент рождаемости на селе выше, чем в городе. И, как вы знаете, по итогам 2024 года показатель этого суммарного коэффициента на селе был равен тому, который мы должны достичь в целом по Российской Федерации в 2030 году", - сказала Голикова на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.