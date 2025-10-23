https://ria.ru/20251023/rossiya-2050107943.html
Голикова рассказала о коэффициенте рождаемости в селе и в городе
Голикова рассказала о коэффициенте рождаемости в селе и в городе - РИА Новости, 23.10.2025
Голикова рассказала о коэффициенте рождаемости в селе и в городе
Суммарный коэффициент рождаемости в России на селе выше, чем в городе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T15:49:00+03:00
2025-10-23T15:49:00+03:00
2025-10-23T15:49:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564203074_0:62:3000:1750_1920x0_80_0_0_7c3125ebe9afc76bacdbd4668aed9966.jpg
https://ria.ru/20251023/rossiya-2050107230.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564203074_165:0:2848:2012_1920x0_80_0_0_7834677535264b37351cad273e1be5a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова рассказала о коэффициенте рождаемости в селе и в городе
Голикова: коэффициент рождаемости в селе выше, чем в городе
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Суммарный коэффициент рождаемости в России на селе выше, чем в городе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Суммарный коэффициент рождаемости на селе выше, чем в городе. И, как вы знаете, по итогам 2024 года показатель этого суммарного коэффициента на селе был равен тому, который мы должны достичь в целом по Российской Федерации в 2030 году", - сказала Голикова на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.