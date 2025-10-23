Рейтинг@Mail.ru
Голикова сообщила о росте суммарного коэффициента рождаемости в 18 регионах - РИА Новости, 23.10.2025
15:46 23.10.2025
Голикова сообщила о росте суммарного коэффициента рождаемости в 18 регионах
Голикова сообщила о росте суммарного коэффициента рождаемости в 18 регионах
Рост суммарного коэффициента рождаемости на сентябрь по году есть в 18 регионах России, лидером является Севастополь, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.10.2025
россия, севастополь, татьяна голикова, общество
Россия, Севастополь, Татьяна Голикова, Общество
Голикова сообщила о росте суммарного коэффициента рождаемости в 18 регионах

Голикова: рост суммарного коэффициента рождаемости наблюдается в 18 регионах

© РИА Новости / Вячеслав ПрокофьевТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Рост суммарного коэффициента рождаемости на сентябрь по году есть в 18 регионах России, лидером является Севастополь, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Хочу отметить, что в 18 регионах отмечается рост суммарного коэффициента рождаемости в сентябре 2025 года в годовом выражении. Лидером к сентябрю является город Севастополь", - сказала Голикова на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
РоссияСевастопольТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
