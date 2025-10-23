https://ria.ru/20251023/rossiya-2049966944.html
СМИ: число погибших при взрыве в Копейске выросло до семи
СМИ: число погибших при взрыве в Копейске выросло до семи - РИА Новости, 23.10.2025
СМИ: число погибших при взрыве в Копейске выросло до семи
Число погибших при взрыве на заводе "Пластмасс" в Копейске Челябинской области выросло до семи, сообщает Telegram-канал 112. РИА Новости, 23.10.2025
СМИ: число погибших при взрыве в Копейске выросло до семи
