СМИ: число погибших при взрыве в Копейске выросло до семи
02:01 23.10.2025 (обновлено: 02:22 23.10.2025)
СМИ: число погибших при взрыве в Копейске выросло до семи
Число погибших при взрыве на заводе "Пластмасс" в Копейске Челябинской области выросло до семи, сообщает Telegram-канал 112. РИА Новости, 23.10.2025
происшествия
копейск
челябинская область
алексей текслер
взрыв на предприятии в копейске
Новости
происшествия, копейск, челябинская область, алексей текслер, взрыв на предприятии в копейске
Происшествия, Копейск, Челябинская область, Алексей Текслер, Взрыв на предприятии в Копейске
СМИ: число погибших при взрыве в Копейске выросло до семи

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве на заводе "Пластмасс" в Копейске Челябинской области выросло до семи, сообщает Telegram-канал 112.
"До семи выросло количество погибших при взрыве на заводе "Пластмасс" в Копейске Челябинской области", — говорится в публикации.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Власти установят все обстоятельства взрыва на предприятии в Копейске
00:09
По данным канала, еще шесть человек пострадали, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.
Глава Челябинской области Алексей Текслер накануне вечером сообщил о взрыве на одном из предприятий города Копейска, угрозы жителям и гражданским объектам нет. По его словам, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, информация о погибших уточняется. Ранее говорилось о четырех погибших.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Семьям погибших при взрыве в Копейске окажут всю необходимую помощь
00:07
 
ПроисшествияКопейскЧелябинская областьАлексей ТекслерВзрыв на предприятии в Копейске
 
 
