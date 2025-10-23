Россия и Малайзия работают над соглашениями по наземному авиобслуживанию

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия и Малайзия для начала прямых авиарейсов в 2025 году работают над соглашениями по наземному обслуживанию и топливному обеспечению, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.

"В рамках прошедших консультаций авиационные власти России и Малайзии рассмотрели дальнейшие шаги по открытию прямого воздушного сообщения. Ожидается, что полеты между странами начнутся до конца текущего года. В настоящее время ведется работа над соглашениями между сторонами в части наземного обслуживания, а также топливного обеспечения", - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.