Россия и Малайзия работают над соглашениями по наземному авиобслуживанию
23.10.2025
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия и Малайзия для начала прямых авиарейсов в 2025 году работают над соглашениями по наземному обслуживанию и топливному обеспечению, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
Замминистра транспорта России
Владимир Потешкин ранее в четверг сообщил, что запуск прямых рейсов между Россией и Малайзией
планируется в 2025 году. По его словам, полеты на этом маршруте должна начать авиакомпания Red Wings.
"В рамках прошедших консультаций авиационные власти России и Малайзии рассмотрели дальнейшие шаги по открытию прямого воздушного сообщения. Ожидается, что полеты между странами начнутся до конца текущего года. В настоящее время ведется работа над соглашениями между сторонами в части наземного обслуживания, а также топливного обеспечения", - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.