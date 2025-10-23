https://ria.ru/20251023/rossija-2050132586.html
Прямые рейсы между Россией и Малайзией начнут с полетов из Москвы
Прямые рейсы между Россией и Малайзией начнут с полетов из Москвы - РИА Новости, 23.10.2025
Прямые рейсы между Россией и Малайзией начнут с полетов из Москвы
Прямые рейсы между Россией и Малайзией планируется начать с полетов из Москвы на остров Лангкави, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T17:09:00+03:00
2025-10-23T17:09:00+03:00
2025-10-23T17:09:00+03:00
россия
малайзия
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg
https://ria.ru/20251020/reysy-2049307808.html
россия
малайзия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2d0332ea6981c5f82b32944aaba1fd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, малайзия, москва, в мире
Россия, Малайзия, Москва, В мире
Прямые рейсы между Россией и Малайзией начнут с полетов из Москвы
Прямые рейсы между РФ и Малайзией планируется начать на остров Лангкави