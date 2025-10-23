https://ria.ru/20251023/rossija-2050105862.html
Россию вынудили пойти на жесткие меры, заявил Медведев
Россию вынудили пойти на жесткие меры, заявил Медведев - РИА Новости, 23.10.2025
Россию вынудили пойти на жесткие меры, заявил Медведев
Россию вынудили пойти на жесткие меры, чтобы отстоять страну и людей, сообщил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T15:39:00+03:00
2025-10-23T15:39:00+03:00
2025-10-23T15:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
https://ria.ru/20251023/es-2050105041.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Россию вынудили пойти на жесткие меры, заявил Медведев
Медведев: Россию вынудили пойти на жесткие меры, чтобы отстоять страну и людей