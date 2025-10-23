Рейтинг@Mail.ru
Россию вынудили пойти на жесткие меры, заявил Медведев - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/rossija-2050105862.html
Россию вынудили пойти на жесткие меры, заявил Медведев
Россию вынудили пойти на жесткие меры, заявил Медведев - РИА Новости, 23.10.2025
Россию вынудили пойти на жесткие меры, заявил Медведев
Россию вынудили пойти на жесткие меры, чтобы отстоять страну и людей, сообщил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T15:39:00+03:00
2025-10-23T15:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
https://ria.ru/20251023/es-2050105041.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Россию вынудили пойти на жесткие меры, заявил Медведев

Медведев: Россию вынудили пойти на жесткие меры, чтобы отстоять страну и людей

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россию вынудили пойти на жесткие меры, чтобы отстоять страну и людей, сообщил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Мы же с вами знаем, где правда настоящая, истинная правда, каковы причины того, что произошло. Об этом президент неоднократно говорил, это они нам должны, это они нас вынудили пойти на очень жесткие меры, чтобы отстоять нашу страну, наших людей", - сказал Медведев на заседании Федерального Совета первичных отделений партии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
ЕС уже ставит на повестку дня раздел Украины, заявил Орбан
Вчера, 15:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала