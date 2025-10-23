https://ria.ru/20251023/rossija-2050095777.html
Постпредство России при ЕС прокомментировало новые санкции
Постпредство России при ЕС прокомментировало новые санкции
Никакие санкции от ЕС не способны обрушить российскую экономику, Россия не откажется от своих целей в рамках СВО, говорится в заявлении постпредства РФ при ЕС. РИА Новости, 23.10.2025
Постпредство России при ЕС прокомментировало новые санкции
Постпредство России при ЕС: никакие санкции не смогут разрушить экономику РФ
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Никакие санкции от ЕС не способны обрушить российскую экономику, Россия не откажется от своих целей в рамках СВО, говорится в заявлении постпредства РФ при ЕС.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас
ранее в четверг сообщила, что ЕС
принял 19-й пакет санкций против России
.
"Хотели бы вновь подчеркнуть, что никакие есовские рестриктивные меры не способны обрушить российскую экономику. Иллюзорны и надежды авторов есовских рестрикций на то, чтобы с их помощью заставить нашу страну отказаться от достижения поставленных руководством России целей СВО, направленных на устранение первопричин украинского конфликта, связанных прежде всего с обеспечением безопасности России и защитой русскоязычного населения на востоке Украины", - сказано в документе.