https://ria.ru/20251023/rossija-2050095146.html
Россия может начать новый этап демографической политики, заявила Матвиенко
Россия может начать новый этап демографической политики, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.10.2025
Россия может начать новый этап демографической политики, заявила Матвиенко
Россия может начать качественно новый этап демографической политики, граждане понимают ценность семьи и традиций, заявила председатель Совета Федерации,... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T15:08:00+03:00
2025-10-23T15:08:00+03:00
2025-10-23T15:08:00+03:00
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2032003669_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e5fe13c5b73f1fdafbf38a54ce66c40a.jpg
https://ria.ru/20251023/molodezh-2050094726.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2032003669_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2aefd955f983a7287efe72dedf1c1310.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Россия может начать новый этап демографической политики, заявила Матвиенко
Матвиенко: Россия может начать качественно новый этап демографической политики