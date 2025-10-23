Рейтинг@Mail.ru
Россия может начать новый этап демографической политики, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.10.2025
15:08 23.10.2025
Россия может начать новый этап демографической политики, заявила Матвиенко
Россия может начать новый этап демографической политики, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.10.2025
Россия может начать новый этап демографической политики, заявила Матвиенко
Россия может начать качественно новый этап демографической политики, граждане понимают ценность семьи и традиций, заявила председатель Совета Федерации,... РИА Новости, 23.10.2025
2025
Россия может начать новый этап демографической политики, заявила Матвиенко

Матвиенко: Россия может начать качественно новый этап демографической политики

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия может начать качественно новый этап демографической политики, граждане понимают ценность семьи и традиций, заявила председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко.
"Хотела бы также отдельно отметить, что сейчас, когда общество по-настоящему консолидировано, патриотично, когда наши граждане по-новому понимают ценность России, семьи, традиций, у нас есть хороший шанс начать качественно новый этап демографической политики", - сказала она на заседании Совета.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Путин: молодежь не должна выбирать между родительскими долгом и карьерой
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
