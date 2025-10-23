Россия может начать новый этап демографической политики, заявила Матвиенко

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия может начать качественно новый этап демографической политики, граждане понимают ценность семьи и традиций, заявила председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко.