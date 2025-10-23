https://ria.ru/20251023/rossija-2050055629.html
ПВО за четыре часа сбила 32 украинских дрона
ПВО за четыре часа сбила 32 украинских дрона - РИА Новости, 23.10.2025
ПВО за четыре часа сбила 32 украинских дрона
Средства ПВО в период с 8.00 мск до 12.00 мск сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над семью регионами России, сообщило... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T12:46:00+03:00
2025-10-23T12:46:00+03:00
2025-10-23T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
калужская область
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_673092833e2232d4beff36aea65d00c6.jpg
https://ria.ru/20251023/ukraina-2049656964.html
россия
калужская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c01efdcf4beb4b2cf6d30f080a982ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, калужская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Калужская область, Брянская область
ПВО за четыре часа сбила 32 украинских дрона
МО РФ: силы ПВО за 4 часа сбили 32 беспилотника ВСУ