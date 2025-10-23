Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 23.10.2025
ПВО за четыре часа сбила 32 украинских дрона
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
калужская область
брянская область
безопасность, россия, калужская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Калужская область, Брянская область
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Средства ПВО в период с 8.00 мск до 12.00 мск сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над семью регионами России, сообщило Минобороны РФ.
"Двадцать третьего октября текущего года в период с 8.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 БПЛА - над территорией Калужской области, шесть БПЛА – над территорией Брянской области, четыре БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Республики Крым и по одному БПЛА – над территориями Курской, Оренбургской областей и территорией Московского региона", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКалужская областьБрянская область
 
 
