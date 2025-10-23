Роспотребнадзор выявил антисанитарию в цехах компании "Восток" в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 23 окт - РИА Новости. Специалисты в ходе проверки выявили антисанитарное состояние производственных цехов компании "Восток" в Улан-Удэ, продукцией которой отравились более 140 горожан, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ . Представитель управления Роспотребнадзора по Бурятии ранее уточнял РИА Новости, что все заболевшие употребляли готовую продукцию производства ООО "Восток", приобретенную в магазинах торговой сети "Николаевский" в Улан-Удэ. Как сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре по Бурятии, на 22 октября количество заболевших увеличилось до 145, из них 79 детей, госпитализировано 76 человек, из них 47 детей. В среду Железнодородный суд Улан-Удэ запретил на 90 суток работу компании "Восток" - до 20 января 2026 года.

"Отмечается антисанитарное состояние производственных цехов. В производственных помещениях (цех первичной и вторичной обработки овощей) отсутствуют умывальник, мыло и полотенце", - говорится в материалах.

Также отмечается, что на емкостях с рабочими растворами дезинфицирующего средства нет маркировки с его наименованием, концентрацией, датой изготовления и предельным сроком годности.

Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности". Железнодорожный районный суд Улан-Удэ во вторник отправил под домашний арест заведующую производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", сообщал СУСК по Республике Бурятия.