Роспотребнадзор выявил антисанитарию в цехах компании "Восток" в Улан-Удэ - 23.10.2025
01:52 23.10.2025
Роспотребнадзор выявил антисанитарию в цехах компании "Восток" в Улан-Удэ
Специалисты в ходе проверки выявили антисанитарное состояние производственных цехов компании "Восток" в Улан-Удэ, продукцией которой отравились более 140... РИА Новости, 23.10.2025
происшествия
улан-удэ
республика бурятия
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
улан-удэ
республика бурятия
россия
происшествия, улан-удэ, республика бурятия, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
УЛАН-УДЭ, 23 окт - РИА Новости. Специалисты в ходе проверки выявили антисанитарное состояние производственных цехов компании "Восток" в Улан-Удэ, продукцией которой отравились более 140 горожан, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. Представитель управления Роспотребнадзора по Бурятии ранее уточнял РИА Новости, что все заболевшие употребляли готовую продукцию производства ООО "Восток", приобретенную в магазинах торговой сети "Николаевский" в Улан-Удэ. Как сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре по Бурятии, на 22 октября количество заболевших увеличилось до 145, из них 79 детей, госпитализировано 76 человек, из них 47 детей. В среду Железнодородный суд Улан-Удэ запретил на 90 суток работу компании "Восток" - до 20 января 2026 года.
"Отмечается антисанитарное состояние производственных цехов. В производственных помещениях (цех первичной и вторичной обработки овощей) отсутствуют умывальник, мыло и полотенце", - говорится в материалах.
Также отмечается, что на емкостях с рабочими растворами дезинфицирующего средства нет маркировки с его наименованием, концентрацией, датой изготовления и предельным сроком годности.
Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности". Железнодорожный районный суд Улан-Удэ во вторник отправил под домашний арест заведующую производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", сообщал СУСК по Республике Бурятия.
Как сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, в четверг начнут выписывать первых выздоровевших после отправления.
Происшествия, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
