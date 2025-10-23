https://ria.ru/20251023/rezultaty-2050154254.html
Путин оценил результаты работы поисковых команд РГО
Путин оценил результаты работы поисковых команд РГО - РИА Новости, 23.10.2025
Путин оценил результаты работы поисковых команд РГО
Результаты работы поисковых команд Русского географического общества (РГО) впечатляют и служат сохранению исторической правды, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T17:42:00+03:00
2025-10-23T17:42:00+03:00
2025-10-23T18:51:00+03:00
россия
владимир путин
русское географическое общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050181416_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_8555bccd7a7b9bd423d2927cd7b3b3b8.jpg
https://ria.ru/20251023/vektor-2050152072.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050181416_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc6e45da33856a6135323ae9d9b3bf06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, русское географическое общество
Россия, Владимир Путин, Русское географическое общество
Путин оценил результаты работы поисковых команд РГО
Путин назвал результаты работы поисковых команд РГО впечатляющими