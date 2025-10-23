Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил результаты работы поисковых команд РГО - РИА Новости, 23.10.2025
17:42 23.10.2025 (обновлено: 18:51 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/rezultaty-2050154254.html
Путин оценил результаты работы поисковых команд РГО
Результаты работы поисковых команд Русского географического общества (РГО) впечатляют и служат сохранению исторической правды, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T17:42:00+03:00
2025-10-23T18:51:00+03:00
россия
владимир путин
русское географическое общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050181416_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_8555bccd7a7b9bd423d2927cd7b3b3b8.jpg
https://ria.ru/20251023/vektor-2050152072.html
россия
россия, владимир путин, русское географическое общество
Россия, Владимир Путин, Русское географическое общество
Президент РФ Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025
Президент РФ Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Результаты работы поисковых команд Русского географического общества (РГО) впечатляют и служат сохранению исторической правды, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как много инициатив сегодня реализуют поисковые команды РГО. Они работают на самых труднодоступных территориях, в акваториях наших морей от Балтики до Тихого океана. И результаты этой работы впечатляют. Служат сбережению исторической памяти и правды", - сказал он на съезде Русского географического общества.
Путин назвал главные векторы работы Русского географического общества
Россия Владимир Путин Русское географическое общество
 
 
