"Эксперт РА" повысил рейтинг финнадежности ПАО "САК "Энергогарант" до ruAA

Рейтинговое агентство "Эксперт" повысило рейтинг финансовой надежности ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" до уровня ruAA-, прогноз по рейтингу стабильный. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T14:09:00+03:00
МОСКВА, 23 окт – пресс-служба ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ". Рейтинговое агентство "Эксперт" повысило рейтинг финансовой надежности ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" до уровня ruAA-, прогноз по рейтингу стабильный.
Повышение кредитного рейтинга ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" связано с такими факторами, как высокий темп прироста собственных средств – 28,6%, по данным на 30 июня этого года по сравнению со значением на 30 июня 2024 года.
Компания имеет широкую филиальную сеть, в крупнейшем регионе – Москве – собрано 36,6% совокупной премии за первое полугодие 2025 года, что свидетельствует о высокой географической диверсификации деятельности.
Позитивно оценены показатели рентабельности капитала (22,2% за 2024 год, 29,7% за первое полугодие 2025 года в годовом выражении) и инвестиций (14,6% за 2024 год).
Отсутствуют долговая нагрузка и внебалансовые обязательства, доля оценочных обязательств низкая (0,8% пассивов на 30 июня)
Также наблюдается высокий уровень надежности перестраховочной защиты. Дана позитивная оценка уровня стратегического и финансового планирования.
Повышение кредитного рейтинга компании "ЭНЕРГОГАРАНТ" связано с улучшением оценки качества корпоративного управления и организации бизнес-процессов.
