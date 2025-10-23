"Эксперт РА" повысил рейтинг финнадежности ПАО "САК "Энергогарант" до ruAA

МОСКВА, 23 окт – пресс-служба ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ". Рейтинговое агентство "Эксперт" повысило рейтинг финансовой надежности ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" до уровня ruAA-, прогноз по рейтингу стабильный.

Повышение кредитного рейтинга ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" связано с такими факторами, как высокий темп прироста собственных средств – 28,6%, по данным на 30 июня этого года по сравнению со значением на 30 июня 2024 года.

Компания имеет широкую филиальную сеть, в крупнейшем регионе – Москве – собрано 36,6% совокупной премии за первое полугодие 2025 года, что свидетельствует о высокой географической диверсификации деятельности.

Позитивно оценены показатели рентабельности капитала (22,2% за 2024 год, 29,7% за первое полугодие 2025 года в годовом выражении) и инвестиций (14,6% за 2024 год).

Отсутствуют долговая нагрузка и внебалансовые обязательства, доля оценочных обязательств низкая (0,8% пассивов на 30 июня)

Также наблюдается высокий уровень надежности перестраховочной защиты. Дана позитивная оценка уровня стратегического и финансового планирования.

Повышение кредитного рейтинга компании "ЭНЕРГОГАРАНТ" связано с улучшением оценки качества корпоративного управления и организации бизнес-процессов.