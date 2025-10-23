Рейтинг@Mail.ru
"Эксперт РА" повысил рейтинг финнадежности ПАО "САК "Энергогарант" до ruAA- - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
14:09 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/reyting-2050053416.html
"Эксперт РА" повысил рейтинг финнадежности ПАО "САК "Энергогарант" до ruAA-
"Эксперт РА" повысил рейтинг финнадежности ПАО "САК "Энергогарант" до ruAA- - РИА Новости, 23.10.2025
"Эксперт РА" повысил рейтинг финнадежности ПАО "САК "Энергогарант" до ruAA-
Рейтинговое агентство "Эксперт" повысило рейтинг финансовой надежности ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" до уровня ruAA-, прогноз по рейтингу стабильный. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T14:09:00+03:00
2025-10-23T14:09:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050073658_0:13:1772:1010_1920x0_80_0_0_a0fbd7e0fdefdb2b2438df12d59b14e3.jpg
https://ria.ru/20250901/rets-2038926751.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050073658_99:0:1674:1181_1920x0_80_0_0_cc8b97ba38f0dd58b578131b9afa4ad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

"Эксперт РА" повысил рейтинг финнадежности ПАО "САК "Энергогарант" до ruAA-

© Фото : предоставлено пресс-службой ПАО САК ЭНЕРГОГАРАНТГенеральный директор ПАО САК ЭНЕРГОГАРАНТ Александр Давыденко
Генеральный директор ПАО САК ЭНЕРГОГАРАНТ Александр Давыденко - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ПАО САК ЭНЕРГОГАРАНТ
Генеральный директор ПАО САК ЭНЕРГОГАРАНТ Александр Давыденко
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт – пресс-служба ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ". Рейтинговое агентство "Эксперт" повысило рейтинг финансовой надежности ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" до уровня ruAA-, прогноз по рейтингу стабильный.
Повышение кредитного рейтинга ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" связано с такими факторами, как высокий темп прироста собственных средств – 28,6%, по данным на 30 июня этого года по сравнению со значением на 30 июня 2024 года.
Компания имеет широкую филиальную сеть, в крупнейшем регионе – Москве – собрано 36,6% совокупной премии за первое полугодие 2025 года, что свидетельствует о высокой географической диверсификации деятельности.
Позитивно оценены показатели рентабельности капитала (22,2% за 2024 год, 29,7% за первое полугодие 2025 года в годовом выражении) и инвестиций (14,6% за 2024 год).
Отсутствуют долговая нагрузка и внебалансовые обязательства, доля оценочных обязательств низкая (0,8% пассивов на 30 июня)
Также наблюдается высокий уровень надежности перестраховочной защиты. Дана позитивная оценка уровня стратегического и финансового планирования.
Повышение кредитного рейтинга компании "ЭНЕРГОГАРАНТ" связано с улучшением оценки качества корпоративного управления и организации бизнес-процессов.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
Логотип АО РОСЭКСИМБАНК - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг РОСЭКСИМБАНКа на уровне ruAA+
1 сентября, 18:56
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала